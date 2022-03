Nutrie pochází z Jižní Ameriky, v posledních letech si oblíbila Evropu, mírné zimy ji vyhovují. Nejprve přistála na ocelovou vodní hladinu krásná kachna. Vůbec se mě nebála, Důstojně vystoupala na břeh, zapózovala před objektivem, po chvilce hlasitě pozdravila skupinku zvědavých nutrií. Napočítal jsem jich deset, mohutný samec měl určitě tak 7- 8 kg.

Paní neurčitého věku jim přinesla mrkev, vůdce tlupy ji osobně děkoval na betonových schodech a ukázal oranžové zuby, Ondatra je menší, bobr staví hráze a okusuje stromy, trmická nutrie nemá ráda fotbal.

Co by jste měli vědět, něž si ji vyfotíte: Dospělý jedinec váží 5-6 kg, dobře živený alfa samec i 10 kg. Délka 40-70 cm, ocas až 40 cm. V přírodě se dožívá 7-9 let, v zajetí 12 let. Březost 130 dnů, v jednom vrhu 5-6 mláďat. Nutrie je velmi dobrý plavec, buduje na břehu nory dlouhé až 15 m. Je to býložravec. Dlouhé bílé vousky jim pomáhají vyhledávat potravu ve vodě. Samice nemá mléčné žlázy na bříšku, ale na zádech, aby mohla krmit mláďata i ve vodě. Nutrie se v chovných stanicích pěstuje pro kůži a maso. Při přemnožení devastuje břehy řek a potoků, což rybáři a myslivci neradi vidí. Pozor! Nutrie říční je hostitelem různých parazitů, určitě bych ji nehladil! Vypadá to, že Bílina je skutečně čistá!

Miroslav Vlach