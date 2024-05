/FOTO, VIDEO/ Republika stárne! Řeší se důchodová reforma, parlament je plný urážek, nikdo neví, co bude za třicet let, až zestárnou Husákovy děti. Současní senioři žijí přítomností, cestují po světě, navštěvují divadla, výstavy, dohánějí to, o čem v mládí pouze snili. Seniorských klubů je v Ústí nad Labem několik, ten v Trmicích vede řadu let Eva Tomsová.

Z výletu. | Foto: Se souhlasem Miroslava Vlacha

Zase nabídla těm dříve narozeným týdenní pobyt v hotelu Mass v Sezimově Ústí. Přehlásilo se jich tolik, že se všichni do luxusního autobusu nevešli. Program byl jako vždy plný výletů, skvělé jídlo, masáže, příjemný personál. Vyjíždělo se v pondělí 6. května, návrat v sobotu 11. května. Na soupisce bylo 43 jmen.

"Vlastně budeme v tříhvězdičkovém hotelu Mass slavit patnácté výročí, Sezimovo Ústí dobře známe, hlavním tahákem jsou ale poznávací výlety do okolí. Jižní Čechy jsou plné zámečků a hradů, tam u velkých přehrad, v útrobách historických objektů obdivujeme šikovnost našich předků. Zajímá vás, jak tento projekt vznikl? Tuším, že v roce 2007 jsme na radnici do Trmic dostali letáček s pozvánkou do Sezimova Ústí. Maruška zjistila vlakové spojení, přemluvila kamarádku a vyrazila na výzvědy. Na první akci v roce 2009 nás vlekem jelo čtrnáct, v Praze na nás čekal autobus Červeného kříže, který nás dopravil na místo. Všem se to moc líbilo. Dnes pro nás až k hospodě U Kastnerů přijede luxusní dopravnmí prostředek, za tři hodiny jsme na místě. Každý rok jiné výlety, taneček, bingo, švédské stoly. Delegátem hotelu je Michal Navrátil, v areálu je nejen bowling a kavárna, ale i krásný bazén. Letošní nabídka byla lákavá. Do Tábora se jede vždycky, součástí seznamovací jízdy je i klášter Klokoty," popisuje situaci bývalá učitelka.

V úterý trochu pršelo, ale Jan Žižka stál pevně na svém místě. Někdo šel do muzea čokolády, někdo obdivoval radnici, někdo prošel podzemí, kostel, výstavu lega, aby na konec skončil v kavárně Budíkov. " Tady byla dříve prádelna, je tu 890 různých budíků, tamhle je jeden z Ústí nad Labem. Pokud donesete starý budík, dostanete kávu zdarma," směje se paní Andrea. V plánu byla noční prohlídka hradu Český Šternberk, zámek Líšno, Kratochvíle a Holašovice, Čapí hnízdo, zámek Telč. Někdo stihl ještě Kozí hrádek a prezidentskou vilu.

"V loňském roce byl tahákem Český Krumlov, letos poprvé jedeme na zámeček Líšno (rod pánů z Dubé 1566). Našel jsem jej náhodou, není ještě přístupný veřejnosti, ale já jsem to s majitelem dohodl. Je nedaleko Benešova. Průvodce ještě žádného nemá, stále se tam pracuje, ale filmaři ho objevili už dávno. Součástí velkého areálu byl pivovar, sladovna, zahradní dvůr, verstat bednářský, hospoda atd. Kousek po kousku se postupuje dál, krásná je zahrada, je tam malá kavárna, dělají se tam svatby. Ukáži vám původní stav v levé části zámku, ve finále zajdeme do míst, kde jsou nové textilní tapety, vitrážová okna, dobový nábytek, naleštěná brnění a místnost pro svatebčany. Jednou to bude chlouba celého kraje," tvrdil Michal Navrátil.

Pravda to byla, je tam ještě hodně práce, ale místo to je kouzelné. Samozřejmě se všichni těšili do Telče. Škoda, že nebylo na prohlídku města více času. Nádherné fasády starých domů vyrážely dech, u kašny se všichni fotili, malé krámky nabízely stín, vyhlášená cukrárna lámala rekordy. V přízemí radnice třináctiletá dívka hrála na piáno, upravené zahrady nabízely odpočinek. V Líšně na zámečku se mohlo fotit všude, zámek Telč byl krásný, především zvláštní kazetové stropy byly fantastické, ale fotit se uvnitř nesmělo. No chytrý telefon je prostě chytrý, senioři jsou vynalézaví, agent 007 by se styděl.

Páteční dopolední procházka vedla do vily prezidenta E. Beneše. Na cestě mezi upravenými domky zaujala mnohé malá keramická dílna v garáži, vodníci různých velikostí vítali náhodné hosty. " Za všechno může vlastně covid, chtěla jsem tu mít fitko, ale lidi se báli, tak jsem zkusila zakázkovou keramiku. Zájemců je dost, dokonce jednoho vodníka jsem posílala do Itálie. Vedle mám pec, největší zakázka měřila 150 cm, byla složena z několika dílů" tvrdila Renata Doubová.

Bývalý zlatý fond: Odpadky, špína a výkaly. Takhle se žije v Hrnčířské ulici

Tradičně se na závěr losovaly tři dotované poukazy pro příští rok. Společenský sál byl plný, zkušení hosté přijeli z Mostu, Postoloprt. Žatce, Prahy, Trmic a Ústí nad Labem. Ten nejcennější zcela zdarma s termínem podle svého výběru získala Jana Popelková z Trmic. Dáma ze Žatce získala slevu 50%, mostecká reprezentanta 25%. Příští rok to bude zase fajn. S důchodovou reformou, nebo bez ní. Senoři doma sedět nebudou. Tohle je krásná zem! Kovový Strážce času na malém náměstí v Sezimově Ústí fandí i vám.

Miroslav Vlach

