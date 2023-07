/II. díl/ Všechno se samozřejmě stihnout nedá, někdo měl dopoledne lázeňské procedury, tak prostě musel nějaký výjezd vynechat. Tělo sedmdesátiletého seniora něco už pamatuje, rašelinový zábal potěší, olejová masáž povzbudí, magnetotarapie překvapí, přístrojová masáž chodidel probudí zapomenutý cit, kyslíková terapie osvěží mozek, bazén dokončí dílo. Vynechal jsem klášter Želiv a zašel do Benešovy vily, která nebyla daleko. Dvě zastávky autobusem č.11, nad sedmdesát se jezdí městskou dopravou zdarma.

Trmičtí na cestách za historií krásné vlasti - II. díl | Foto: Miroslav Vlach

„O svátcích tu bylo narváno, fronta končila za plotem," tvrdila slečna u vstupních dveří. Zlevněné vstupné pro seniory ( 60.- Kč ) platí v celém areálu, krátký film je u pokladny. Budova u silnice slouží správci, kousek dál v oboře je ještě vila Zdeňka Fierlingera. V kulturním středisku hned vedle hotelu Mas byla zrovna časově omezená výstava dobových fotografií a písemností, dokládajících nejen výstavbu Benešovy vily. Budova to není velká, okolní zahrada byla vzorně upravená, tenisový kurt lákal k protažení těla. Salonek se žlutými křesly, na parketách barevné koberce, jednoduchá pracovna, křišťálové lustry, krb, zvláštní kachlová kamna, malá ložnice, knihovna. Kdo chtěl, zapůjčil si písemného průvodce. Hned proti vile je útulná hospůdka, v tom vedru ideální místo na kontrolu fotek.

Hned dvakrát dorazila do hotelu Mas hudební skupina Klávesy. Tři projekční plátna zajišťovala nápovědu, zpívaly se písničky Karla Gotta, Hanky Zagorové, Marty Kubišové, Zicha, Vondráčkové, Neckáře. Závěr patřil losování dotazníků spokojenosti, tři výherci obdrželi slevové poukazy na pobyt v hotelu Mas (25%, 50%,100%) dle vlastního výběru v roce 2024. Dva putují na sever, ten nejhodnotnější vyhrála paní Vlasta Fialová z Kyjova. " To přeci není možné, to musí být nějaká chyba. Já jsem už jednou tento slevový kupon vyhrála v roce 2014. Prosím, překontrolujte to ještě jednou pane delegáte, nerada bych někoho ošidila," žadonila sympatická dáma neurčitého věku, což vyvolalo v přeplněném sále bouřlivý potlesk. Hotel nabídl zdarma všem španělské víno, zábava se protáhla do pozdních hodin.



(III. část - Český Krumlov)



Miroslav Vlach

