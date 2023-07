Trmičtí na cestách za historií naší vlasti: Výlet do Českého Krumlova se vydařil

/III. díl/ Náš krátký pobyt v hotelu Mas pomalu končil, poslední celodenní výlet směřoval do Českého Krumlova. Kdo by neznal Plášťový most, hrad, zámek, specifické divadlo, kruhovou věž, strašidelné pověsti a zfilmované rozmary Petra Voka, který v roce 1601-1602 pod tíhou ohromných dluhů prodal celý areál císaři Rudolfu II. Habsburskému.

Upovídaný průvodce zmínil dávnou historii, popsal orientační body pro případ nesnází, odtajnil bezplatné WC a nasměroval celou skupinu na náměstí před radnici. Barevné fasády starých domů obdivovali nejen seveřané, v pověstných uličkách bylo hodně Korejců a Japonců. Čeští turisté pořizovali dokumentaci chytrým telefonem, hosté z Asie předváděli fantastické fotoaparáty různých značek. Kamenná dlažba vyhovovala spíše naleštěným mercedesům, pěšáci byli stále v ohrožení. Přes Benešův most jsme dokráčeli k místu, kde kotvilo několik vorů, vítal nás samotný majitel plavební firmy. Trmičtí na cestách za historií krásné vlasti. Benešova vila a skupina Klávesy "Krátká ukázka chlapské dřiny pobaví mladé i ty dříve narozené. Jen si představte, že pouze čtyři svalnatí muži ovládali celý konvoj propojených vorů, nákladem nebylo pouze dřevo. Žádný mobil, navigace, životní pojistka, konopí. V některých místech pomáhali koně, my suplujeme tuto dávnou vymoženost talentem místního sportovce v pruhovaném tričku. Především dámy obdivují jeho končetiny," prohlásil Radek Šťovíček a vor se dal do pohybu. Po trojicích jsme seděli na dřevěných lavicích a popíjeli studený sekt. Kolem nás proplouvali nadšení vodáci, z břehů nám mávali zahraniční turisté. Prostě zážitek na zbytek života. Trmičtí na cestách za historií krásné vlasti. Prohlídka Tábor a živá hudba

Kdo chtěl zůstal v podhradí, doporučená kavárna se zelenou fasádou (Authentic-Café) skutečně nezklamala. Skvělá obsluha, neskutečná nabídka, krásné prostředí. Někdo zašel do muzea strašidel, někdo obdivoval dřevěné loutky, obrazy v galeriích, znaky na starých budovách. Pár drsných seveřanů doprovodilo zkušeného průvodce do zámeckých zahrad. Pohled z Plášťového mostu na rozpálené město mnohé překvapil, stejně jako ceny v restauracích. Internet nechci pokoušet, ale víte, že celý areál hradu a zámku má rozlohu 6Ha? První majitelé hradu byli Vítkovci už v roce 1250. Státní hrad a zámek Český Krumlov patří do seznamu Světového dědictví Unesco od roku 1992. OBRAZEM: Bitva pirátů na jezeře Chmelař v Úštěku bavila malé i velké návštěvníky Jedním z nejstarších objektů ve městě je Krumlovský mlýn. Informační cedule za vodníkem hlásá, že jej založil ve 14. století Petr I. z Rožmberka. Zašel jsem tam především proto, že v prvním patře bylo zvláštní muzeum použitých věcí. Obrazy, porcelán, hodiny, zbraně a především motocykly. Znalec by se zcela jistě ocenil D-Rad z roku 1927. Obsah 500 ccm SV, typ R9, výkon 13 KS/3900 ot/min, rychlost 90km/hod. Velké měděné pivní tanky naznačovaly místní specialitu, hosté z Rakouska moc dobře věděli, kde dobře vaří. Budvar originál kroužkovaný chutnal všem. Obsah alkoholu 5%, žatecký chmel, přísada živých kvasnic. Přímo od stolu fantastický pohled na řeku plnou nadšenců.

Děkujeme paní Tomsová, byl to moc příjemný týden s historií v zádech. Pamatujte si. Hotel Mas v Sezimově Ústí fandí seniorům.

