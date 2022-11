O co tu běží? Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya dostali pozvánku na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde dělá vážně vybraná smetánka. Například starý mládenec hledající životní lásku, dost výstřední ruský obchodník (Zlatko Buric) a celému mumraji vládne sám kapitán (Woody Harrelson), který je přesně na svém místě, neboť sám je stále pod parou. Když ale nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery cestujících se zjeví v tom pravém světle.

Dvojnásobný držitel Zlaté palmy festivalu v Cannes Ruben Östlund přišel s břitce satirickou komedii o společenských rolích i opojné síle moci, která nenechá na nikom z pasažérů nit suchou.

Jan Noháč z Aerofilms líčí, proč právě tento film baví mnohé: „Snímek, který se líbí divákům, se často nelíbí kritikům, kolegům z filmové branže, porotám festivalů. Pokud režisér tvrdí, že se jeho film líbí všem, buď kecá, nebo je Ruben Östlund. Trojúhelník smutku je fenomén, který si už vysloužil Zlatou palmu, salvy smíchu vyprodaných sálů v Cannes, Varech i v Ozvěnách, 87 % na ČSFD, místo v učebnicích díky nezapomenutelné 15timinutové scéně kapitánské večeře i recenze, které v různých kombinacích opakují slova vtipný, chytrý, zábavný, překvapivý, současný a tak dál. Östlund si dělá legraci z bohatých i chudých, chytrých i hloupých, více i méně atraktivních. S nonšalancí sobě vlastní všechny trochu urazí a hodně pobaví. Když to převedeme do řeči kinařské i distributorské, znamená to jediné: moc spokojených diváků v sálech. A to my máme hodně rádi.“

Radek Strnad