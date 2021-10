Všechny výše zmiňované akce Vás zavedou do Vědecké knihovny UJEP na adrese Pasteurova 5, 400 96 Ústí nad Labem. Více informací o jednotlivých aktivitách je možné získat na webových stránkách knihovny. Vstup na všechny akce je volný.

Ve středu 6. října od 10 hodin je v počítačové studovně VK pod vedením Jiřího Maška na programu školení o Elektronických informačních zdrojích (EIZ). Ten samý den budou mít studenti i veřejnost možnost zúčastnit se komentované prohlídky knihovny, a to od 11 a od 14 hodin.

Na úterý 5. října od 15 hodin si knihovna připravila Vernisáž výstavy Grónské mýty a pověsti / Ilustrace Martina Velíška. Výstava je součástí probíhajícího Arktického festivalu a ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP bude k vidění až do 15. prosince.

Knihovna dále nabízí možnost získání bezplatné roční registrace ve Vědecké knihovně UJEP (v období od 4. října do 10. října 2020) pro všechny nově registrované čtenáře z řad veřejnosti. Každý nově registrovaný čtenář obdrží navíc v rámci registrace drobný dárek.

Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se jako každý rok, i letos zapojí do největší společné události českých knihoven probíhající po celé České republice v prvním říjnovém týdnu od 4. do 10. Října.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.