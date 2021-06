Já si vybral ten špatný u přívozu a dost jsem se divil, že tam kolem desáté dopoledne nikdo není. Přívoz byl mimo provoz, ale na druhém břehu tvrdě pracoval zelený podvodní buldozer a několik kluků sledovalo to zvláštní divadlo.

"To jsem ještě neviděl. Musí mít ohromnou sílu, pod vodou je přeci bahno, mohou tam být kameny, nebo větve stromů," divil se malý Venda a táta mu hned všechno vysvětloval. "Takových speciálních podvodních buldozerů u nás moc není, mám takový dojem, že ten komín může být vysoký až sedm metrů. Na konci je připevněna anténa. Žádný řidič tam není, činnost stroje ovládá ten pán na břehu vysílačkou. Je to vlastně stejné, jako tvé auto na dálkové ovládání," smál se vousatý muž.

Železný pracant zaujal nejen projíždějící cyklisty, parádní dalekohled nabízel náhodným divákům německý turista, škoda jen, že jsem se nemohl dostat na druhou stranu. To by byla paráda. Sestříhaný pažit na fotbalovém hřišti dostal plánovanou spršku, dresy se červenaly, vedle se hrál tenis, hospoda byla plná. Procházka to byla krásná, tvrdily to i vlčí máky u cesty. Snad to příště najdu!

Miroslav Vlach