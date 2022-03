Veřejnost si takto připomene 167 let od narození zakladatel slavné průmyslové tradice výroby mýdla s jelenem v Ústí nad Labem. Za organizátory zve všechny zájemce Muzeum města Ústí nad Labem.

Johann Schicht byl otec moderního Ústí nad Labem

Johann Schicht na rozhraní Kramol a Novosedlic založil fabriku na výrobu mýdla díky níž vznikl Střekov. „Pro Ústí to byl jeden z těch Otců Zakladatelů, kteří ho v 19. století postavili. Bez něj by vypadlo jinak. Patří k velkým jménům Ústecka i českých dějin,“ řekl ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.



Johann Schicht, ač kapitán průmyslu, zůstával přesvědčeným humanistou. Vůči okolnímu světu cítil velkou odpovědnost a snažil se ho zlepšit k lepšímu. Peníze, které vydělával, neutrácel jen sám, ale přispíval veřejnosti. Pro své dělníky stavěl domy, školy, knihovny. Přispíval na lékařskou péči. Bojoval proti alkoholismu, kouření. Stal se členem mnoha hospodářských, národních a humanitárních spolků. Miloval umění. Četl německé klasiky, francouzské osvícence, ctil duchovní odkaz Lva Nikolajeviče Tolstého, autora Vojny a míru, nebo Anny Kareninové. Panovník František Josef I. jej v roce 1898 jmenoval císařským radou za jeho zásluhy o rozvoj průmyslu své monarchie.



Johann Schicht zemřel na rakovinu ve věku 52 let dne 3. června 1907. Podnik s 1880 zaměstnanci zdědil syn Heinrich, budoucí spoluzakladatel společnosti Margarine Unie. Ta roku 1929 s Lever Brothers podepsala dohodu o vzniku nadnárodního koncernu Unilever, který svými produkty v současnosti zásobuje denně 2,5 miliardy spotřebitelů. U samých základů však stál právě Johann Schicht. (vw)





