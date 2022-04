Otcem myšlenky uspořádání tohoto koncertu a zároveň také hlavním motorem jeho přípravy a realizace je Pavel Zmátlo, student doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na PF UJEP. „Stejně jako mnozí studenti a zaměstnanci naší univerzity, i my, kterým je blízký pěvecký projev, se připojujeme k vyjádření podpory těm, kteří ji v těchto dnech nejvíce a akutně potřebují,“ říká.

Aktéři koncertu jeho prostřednictvím odsuzují všechny zločiny proti lidskosti, které šlapou po základních principech svobody a demokracie civilizované společnosti.

„Naše srdce jsou se všemi nevinnými lidmi, kteří v důsledku tohoto neomluvitelného aktu násilí přišli o své domovy a živobytí, i blízké, a především o životy, které žádná slova a ani činy už bohužel nenavrátí. Přesto chceme něco udělat,“ doplňuje Pavel Zmátlo.

Z toho důvodu je koncert „Ukrajino, jsme s tebou!“ charitativní s cílem přímo podpořit sbírku Člověk v tísni SOS Ukrajina. Finančně přispět bude možné dvěma způsoby.

Buďto prostřednictvím dárcovské DMS v částce 30, 60 nebo 90 Kč nebo naskenováním QR kódu v aplikaci mobilního bankovnictví a zasláním libovolné částky na účet sbírky Člověk v tísni SOS Ukrajina. Divák se v průběhu koncertu dozví přesné pokyny, jak přispět, na spodní liště videa.

Záznam koncertu byl pořízen v Domě umění Ústí nad Labem. Sem se sjela za účelem natočení svých podporujících vystoupení desítka interpretů a pěveckých těles. Na koncertě vystoupí: Tereza Balonová (Tolikrát), David Deyl (Naděje se vrátí), Jiří Vidasov (Vracím se domů), Václav Krahulík (Scherzo h-moll Op. 20 /Fryderyk Chopin/, Ich ruf' zu dir, Herr Jesu Christ /J. S. Bach/), Markéta Chladová (zpěv), Ondřej Havlík (Endru) (zpěv a beatbox), Kryštof Tomeček (kytara), Janek Chlad (kytara) - Earth Song (Michael Jackson), Vokální uskupení Panoptikum (sbormistryně Jana Eichler Honců) - Never Enough (B. Pasek, J. Paul; arr. Ben Bram), ExperiPent (umělecký vedoucí Pavel Zmátlo) - Zombie (The Cranberries, arr. Erik van Vugt), Nona PF UJEP (sbormistr Luboš Hána) - Modlitba pro Martu (Jindřich Brabec, arr. Luboš Hána), Dívčí komorní sbor Kuželky (sbormistr Vladimír Kuželka) - Bachuri Le'an Tisa (Gideon Klein) a Spojené sbory KHV (Chorea Academica, Nona, Kuželky, Sbor KHV; diriguje Jiří Holubec) - Va, pensiero (Giuseppe Verdi, z opery Nabucco), klavírní doprovod Václav Krahulík; Ukrajinská hymna (klavírní doprovod Luboš Hána).

Realizaci koncertu podpořilo vedení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a také vedení Pedagogické fakulty UJEP. Vojenský útok na Ukrajinu v úvodu videa odsoudil také rektor UJEP, doc. Martin Balej. „Tragédie, která se před námi odehrává v přímém přenosu, plyne z vůle jednoho člověka, jenž nadřadil sám sebe nade vše ostatní, a to i nad lidské životy… Můžeme jen pomáhat řešit její smutné důsledky,“ uvádí rektor na svém FB profilu.

Připojte se k umělcům kolem ústecké univerzity a přispějte i Vy. Budeme rádi za Vaše finanční dary. Na sbírku lze přispět buďto prostřednictvím dárcovské DMS v částce 30, 60 nebo 90 Kč, zasláním kódu v jednom ze tří tvarů (DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60, DMS SOSUKRAJINA 90) na telefonní číslo 87 777, nebo naskenováním QR kódu v aplikaci mobilního bankovnictví a zasláním libovolné částky na účet sbírky Člověk v tísni SOS Ukrajina se zprávou pro příjemce „MYJSMEUJEP“.

Jana Kasaničová - kancléřka, tisková mluvčí UJEP