Ředitelem závodu byl Martin Nosek, u mikrofonu byl nepřekonatelný mluvka David Cihlář, mezi diváky bývalé reprezentantky Jana Vápeníková a Lenka Petit Kulovaná, děti bavil maskot Kubík, k medailím patřily skvělé koláče. Ve středu 18. října se na Klíši konal už 17. ročník Přeboru Univerzity J.E.Purkyně v přespolním běhu pod záštitou rektora Jaroslava Koutského.

Jak by řekl klasik, program byl skutečně hustý. Především školáci dostali mimořádnou šanci v krásném areálu změřit síly s konkurencí a ještě si prohlédnout místo, kam mnozí z nich za několik let usednou do přednáškových sálů. Kdo tam nebyl, neuvěří. Moderní budovy, letní kino, kavárnička, skvělá knihovna, kaple, lavička prezidenta Havla, odpočinková zóna, výhled na Větruši.

Přesně v 15:00 byl odstartován první závod, následovalo dalších sedm žákovský výběhů, kde znalce taktiky a běžeckého stylu zaujala především jedenáctiletá Kamila Synáčková, která reprezentovala USK Provod. " Vyhrála jsem tady i v loňském roce, trať byla zajímavá, ale přechod z betonu do trávy dělal problémy každému. Raději běhám delší závody, někdy i s dospěláky, jako třeba v Dubicích. Koláč jako cena je moc dobrý nápad," smála se šikovná školačka.

Následoval Kubíkův běh pro ty nejmenší. Dva okruhy dlouhé 140 metrů zvládla nejrychleji pětiletá Leontýnka Musilová se startovním číslem 128. " Doma mám už několik medailí, tady byla dobrá konkurence, ještě, že mi držel palce dědeček," prohlásila malá krasavice a šla se vyfotit s maskotem. Samozřejmě svou šanci dostali i dorostenci a dorostenky, hlavní závod mužů a žen byl odstartován v 17:00 hodin. Mezi veterány zazářil Jiří Masorčič, nestraším účastníkem byl Miroslav Glier (72) se startovním číslem 180. Ženy běžely 3000m, nikdo nepochyboval o vítězce, Zuzana Kotěšovcová má letos prostě skvělou formu.

Mezi muži kraloval Daniel Hozák, účastník Světových zimních univerzitních her v Lake Placid 2023, student UJEP. Zajímavá byla i cena pro vítěze hlavní kategorie, víkendový pobyt pro dvě osoby v apartmánech Tisá.

Na tuhle akci se vždycky těšila maminka Jany Vápeníkové, bývala reprezentantka v atletice (800m) a účastnice OH v Římě (1960) Bedřiška Kulhavá. Ze zdravotních důvodů tentokrát chyběla mezi hosty, ale mladým běžcům držela palce. Všichni ji pozdravují! Počasí tentokrát vyšlo, koláčů bylo dost, spokojených tváří ještě víc.

Miroslav Vlach

