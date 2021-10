doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. Doc. Jaroslav Pavlík zahájil své působení na UJEP v roce 1993 na pedagogické fakultě, kde vedl katedru fyziky, později zastával pozici proděkana pro vědu a zahraniční vztahy. Od roku 2005 působil na nově založené přírodovědecké fakultě jako proděkan pro vědu, id roku 2010 ji po dvě funkční období po sobě vedl. Nyní zde opět zastává post proděkana pro vědu. V pozici děkana se doc. Pavlíkovi podařilo stabilizovat mladou přírodovědeckou fakultu a položit základy pro její další rozvoj. Jeho jméno bude také navždy spojeno s architektonickou soutěží, přípravou i zahájením stavby Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Díky jeho obětavosti, entuziasmu a ochotě naslouchat se mu na fakultě podařilo vytvořit tým kvalitních akademických a výzkumných pracovníků, kteří přinášejí do ústeckého regionu vědeckou prestiž a odborné renomé.

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Prof. Michaela Hrubá s UJEP spojuje celý svůj odborný i profesní život, zejména s filozofickou fakultou. Jako čerstvá absolventka tehdejší Pedagogické fakulty působila od roku 1991 na katedře historie, v letech 2002–2015 katedru vedla a v roce 2005 se významně zasloužila o vznik ústavu humanitních studií při transformaci pedagogické fakulty. Ústav, jež od založení vedla, se stal rok na to fakultou a Michaela Hrubá byla akademickým senátem nové fakulty zvolena první děkankou. Od založení FF UJEP opakovaně v pozici děkanky, ale také proděkanky pro rozvoj a informatizaci, stojí prof. Hrubá za jejím rozvojem, ať již v oblasti vzdělávací, tak prostorového zabezpečení. Zásadní význam v tomto směru má náročná přestavba tzv. pavilonů F bývalé Masarykovy nemocnice na současné sídlo fakulty a institucionální akreditace pro oblast Historické vědy do doktorského stupně.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. Prof. Michal Koleček je dlouhodobě spojen s fakultou umění a designu a po dvě volební období zde zastával pozici děkana. Stojí za akreditací navazujícího magisterského studia Kurátorská studia, doktorského studia, a rovněž habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, v programu Vizuální komunikace. Na FUD také založil tehdy jedinečnou katedru elektronického obrazu s orientací na nová média a inicioval vznik inkubátoru Armaturka v Předlicích a následně Domu umění Ústí nad Labem. Zásadní roli pro UJEP i rozvoj regionu však mají jeho aktivity pro založení univerzity, zejména z pozice člena 1. nezávislého Akademického senátu Pedagogické fakulty, do něhož byl kooptován ještě coby student, v roce 1990, jako jeden ze tří klíčových vůdců ústeckého studentského hnutí v roce 1989. Spolu s Radkem Kotlabou a Janem Šíchou patřil k strategickým vyjednávačům a koordinátorům kroků vedoucích k transformaci tehdejších samostatných Pedagogických fakult v regionální univerzity.

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. Prof. Štefan Michna je od roku 2015 děkanem Fakulty strojního inženýrství UJEP. Předtím zde 8 let vedl katedru technologií a materiálového inženýrství. Za jeho působení se na fakultě podařilo rozvinout Vědeckotechnický park Ústí nad Labem jako pracoviště špičkově vybavených laboratoří pro praxi i výuku. Zcela zásadní byl a je jeho vliv na provazování spolupráce univerzity s průmyslovými podniky regionu i mimo něj. V oblasti vzdělávací pod jeho vedením fakulta úspěšně obhájila nebo zcela nově akreditovala desítku programů náležejících do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, od bakalářského až po doktorský stupeň. Zásadní význam měl prof. Michna na FSI zejména pro rozvoj prostorového zabezpečení a jeho kvalitu, ať již se jednalo o rekonstrukci budovy H v kampusu nebo o zbudování a vybavení řady laboratoří fakulty Za Válcovnou a především pak přípravu projektu a výstavbu nové budovy fakulty CEMMTECH.

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. Doc. Jaroslav Koutský pracuje od roku 2004 na FSE. V letech 2008–2011 byl předsedou Akademického senátu UJEP, následně předsedou Akademického senátu FSE. Ve vedení této fakulty pracoval od roku 2011, nejprve v pozici proděkana, od roku 2013 osm let na postu děkana. Pod vedením doc. Koutského FSE nejen obhájila existenci stávajících studijních programů, ale získala také akreditace dvou nových doktorských studijních programů. Jeho neúnavná snaha o kvalifikační růst pracovníků zvýšila také kvalitu a množství vědecko-výzkumných výstupů, a fakulta se tak stala úspěšným žadatelem v rámci národních grantových agentur. Doc. Koutský výrazným způsobem podpořil také zapojení fakulty do dění v Ústeckém kraji. V roce 2014 pod jeho vedením FSE prošla genderovým auditem, a stala se první fakultou na veřejné vysoké škole s potvrzením zaměstnavatele uplatňujícího rovné příležitosti. V roce 2016 pak fakulta získala Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor.

Ing. Leoš Nergl Ing. Leoš Nergl je spojen s UJEP již řadu let, nyní na pozici kvestora. Svým jednáním na postech předsedy a místopředsedy SR UJEP vždy prokazoval, že mu je univerzita velmi blízká a na jejím zdárném rozvoji mu záleží. Své manažerské schopnosti navíc prokázal zejména v posledních letech, kdy má zodpovědnost za ekonomiku a hospodaření UJEP a byl ve vedení univerzity nápomocen při mnoha nelehkých rozhodnutích. Rozhodující zásluhy má v posledních sedmi letech na výstavbě Kampusu UJEP.

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. RNDr. Alena Chvátalová byla v letech 2001 až 2005 proděkankou pro studium na pedagogické fakultě a měla tak stěžejní podíl na přípravě transformace pedagogické fakulty a následném založení přírodovědecké a filozofické fakulty. Na přírodovědecké fakultě byla pak členkou prvního vedení fakulty, následně v roce 2007 přešla do vedení univerzity, kde doposud zastává pozici prorektorky pro studium a statutární zástupkyně rektora. Alena Chvátalová má rozhodující zásluhu nejen na úspěšné institucionální evaluaci UJEP v letech 2008 a 2010, ale také na všech hodnotících i sebehodnotících procesech univerzity v letech následujících. Zcela zásadní je v tomto směru její koordinační úloha, která vyústila v roce 2019 v udělení institucionální akreditace na dobu 10 let hned pro 5 oblastí vzdělávání. Po třicetiletém rozvoji v oblasti studia mají, s výjimkou nejmladší fakulty (FZS), všechny fakulty akreditaci pro všechny typy studijních programů. Obrovský podíl má na tomto výsledku právě práce RNDr. Aleny Chvátalové. Především ve složité covidové době, kdy se musela velmi rychle implementovat řada ještě rychleji se měnících opatření právě ve vzdělávací oblasti, měla univerzita na postu prorektorky pro studium jistotu.

Ing. Robert Plaga, Ph.D. Současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy a erudovaný odborník na české školství, včetně vysokého, Ing. Robert Plaga, Ph.D., je znám jako člověk pevných zásad a jasně formulovaných názorů. Ty pak dokáže velmi dobře přetavit do konkrétních pokynů a opatření, včetně těch mimořádných. Ve svém již mnohaletém působení v českém vysokém školství se musel vypořádat s klíčovým problémem, jímž je zároveň podporovat ty excelentní, ale být i empatický vůči potřebám těch slabších. Ústecké univerzitě mnohokráte v tomto smyslu pomohl, když se projevil také jako člověk, který nejen vyslechne, ale především naslouchá. Jeho zásluhy o rozvoj ústecké univerzity rostou také v souvislosti s budování univerzitního kampusu, kdy vedení univerzity v četných nelehkých situacích podpořil a UJEP pomohl.

Mezi oceněnými jsou současní i minulí zaměstnanci univerzity, kteří pracují či pracovali na pozicích ve vedení UJEP či fakult a mají zásadní vliv na jejich rozvojové aktivity a kvalitu činností. Zároveň jsou to také osoby, které ovlivnily vědeckou a výzkumnou činnost na fakultách nebo jsou respektovanými pedagogy a garanty významných studijních programů. Pamětní medaile bude předána také osobám, které stály u zrodu UJEP před 30 lety.

