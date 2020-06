„Skutečně tu máme dva aktivní předsedy. Jeden se jmenuje František Milec, stojí tamhle za pípou a řídí kulturní komisi. Ten druhý se jmenuje Darek Beneš, má na sobě oranžové tričko s nějakým nápisem a předsedá osadnímu výboru. Oba umí nejen pobavit, ale i přidat ruku k dílu, když je potřeba. Dnes vlastně slavíme dodatečně Dětský den,“ prozradila usměvavá paní na lavičce.

Na startovní čísla si prý nepotrpí, ale vlastní hymnu mají. Dětem připravili opravdu zajímavé odpoledne, sada krásných medailí čekala na vítěze jednotlivých kategorií. Desetiboj to byl originální, některé disciplíny by jste marně hledali v dlouhé historii olympijských her, především ta s peckou byla náročná. Každý sportovec dostal v určeném prostoru dvě vyzrále třešně. V ústech připravil munici a potom přišla řada na šikovnost a talent. Rozhodčí se pěkně zapotili, když hledali kulatý projektil v trávě. Slavných trenérů tam bylo dost, někteří vsadili na vytrvalost, jiní na pitný režim. Běhalo se s polínkem do kopce, s golfovým míčkem na pálce, skákalo v pytli, barevný kroužek se vrhal na cíl, kostky zaměstnaly mozek, kláda vyžadovala sílu, trakař rovnováhu, pneumatika zaměstnala ruce i nohy, všetečný disk nahradil pivní tácek.

„Bylo to bezva, na bedně asi nebudu, ale fakt jsem do toho dal všechno,“ tvrdil sedmiletý Tomáš. Na startovní listině bylo šestadvacet dětí, nadšených diváků tam bylo mnohem víc.

„Přijďte se podívat na našeho Bivoje, bude zase narváno. To je akce pro dospěláky, plánována je na konec září,“ informoval od výčepu František Milec. Na vyhlášení výsledků zasvítilo sluníčko a potlesk nebral konce.

Miroslav Vlach