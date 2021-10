Až před třiceti lety, konkrétně 28. září 1991 tak vznikla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, škola tenkrát se třemi fakultami a jedním ústavem: Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálně ekonomickou, Fakultou životního prostředí a Ústavem slovansko-germánských studií.

Jak uvádí Jana Kasaničová, mluvčí i kancléřka ústecké univerzity, zaměstnanci a zaměstnankyně ústecké vysoké školy, studenti i studentky, absolventi a absolventky, slyšte: „Tento rok patří vám! Bude jistě plný vašich poutavých lidských příběhů, a to prostřednictvím videí, podcastů, textů a fotografií.“

Chybět tak nesmí ani velká oslava a vedení UJEP doufá, že mnohé z nás potkají u sfouknutí svíček na narozeninovém dortu univerzity. Do diáře si zapište na čtvrtek 30. září volno, neboť vás budeme čekat u nás v Kampusu, kde to pořádně rozjedeme!

Můžete se těšit na moderátora ENDRU a JeNa Hovorku, kteří vás celou oslavou provedou a nevynechají ani jedno poutavé hudební vystoupení. V průběhu večera na pódium vystoupí soubory Public Fusion, domácí rockoví Houpací koně a pražští pop rockoví hosté Lake Malawi. Na afterparty to zase rozjede DJ Hrusha a pořadatelé doufají, že výše jmenovaní s nimi i všichni ostatní si to užijí, včetně obyvatel města Ústí nad Labem.

Nenechte ani děti doma, a další blízké, zvou na Klíši do kampusu UJEP organizátoři oslav. Proč? Protože doprovodný program se soutěžemi a kvízy pojede od dopoledne 10 hodin, až večerních 21 hodin. Zbytek uvidíte na místě…

O rozhovor jsme požádali absolventa UJEP Jiřího Imlaufa, středoškolského pedagoga, zpěváka, kytaristu i autora textů písní ústecké rockové skupiny Houpací koně.

Jaký vztah máte jako kapela i její jednotliví členové k ústecké univerzitě?

Studoval jsem tam a zároveň v době, kdy jsme jako kapela začínali, byla naše první zkušebna v tehdejším U-klubu na staré koleji. Bylo to pro nás velké zázemí, mohli jsme tam být často. Vůbec, byly to časy s tím místem, kolejí a univerzitou hodně propojené. A abych nezapomněl, dlouhé roky hrál v Houpacích koních Míla Kolenatý, který na téhle škole studoval a později začal pracovat na Fakultě životního prostředí, dnes je tam myslím proděkanem.

Cítíte k UJEP závazky a vděčnost? Bylo by pro vás bez ní dost jinak?

O vděčnosti by bylo asi přehnané mluvit, ale potkal jsem tam pár lidí, které mám rád a kteří mi dost dobrého dali.

Kolikrát odhadem jste pro ni za ty roky už hráli, či pro její studenty? Lze napsat, že univerzita za 30 let existence zažila všechny sestavy Houpacích koní? Poznala UJEP za ty roky všechna vaše alba živě, a hity z nich?

Těžko říct, byly časy, kdy jsme na různých akcích a koncertech pro studenty hráli relativně častěji, ale mám pocit, že se ta četnost spíš ztenčovala, všechny naše sestavy nejspíš pro univerzitu nehrály. A alba? Možná že jsou studenti, kteří je znají, ale jestli každé, kdo ví.

Co je u Koní aktuálně nového, co vás čeká? Další koncerty po ČR, vznik nové desky?

Aktuální je náš rozchod, 30. září na oslavách založení Univerzity zahrajeme naposledy, minimálně na nějakou dobu, pokud ne jako Houpací koně naposledy vůbec. V srpnu a září jsme hráli v komornější podobě jen ve třech, další domluvené koncerty v říjnu a dál jsme zrušili.

Odchází vám bubeník, znamená to, že už nikdy nebude nic, jako bylo dřív?

Odešel bubeník a baskytarista. Ano, znamená to, že nic nebude jako dřív.

Odhadnete, co bude dál? Je to teď skoro jako věštění z křišťálové koule?

V křišťálové kouli už se obraz začíná vyjasňovat, co s námi bude dál, dáme vědět na sítích brzy po zmíněném čtvrtečním koncertu.

Radek Strnad