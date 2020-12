„Přesto jsme se rozhodli tuto akci, navzdory covidu, nevynechat. Nese symbolický význam, otevírá advent a přivádí do našich životů období Vánoc, které milujeme má pro nás velký význam,“ říká rektor Martin Balej.

Univerzitní strom, konkrétně Jedli kavkazskou zasazenou před budovou rektorátu před 5 lety, zaměstnanci a studenti ústecké univerzity rozsvěcejí již pravidelně před nebo se začátkem adventu.

„Tato tradice se ujala a já mám radost, když mohu osobně poděkovat našim zaměstnancům za práci. Letos bylo rozsvícení stromu UJEP pro mě zhola intimní záležitostí a hodnotu osobního kontaktu, přímého sdělení a poděkování jsem si uvědomil daleko silněji než v předcházejících letech,“ uvádí Martin Balej.

Již třetím rokem také zahájila Studentská unie UJEP při rozsvícení Vánočního stromu UJEP akci Stromeček splněných přání, aby udělala radost lidem, kteří nemají štěstí jako ostatní nebo si zaslouží vděk veřejnosti. V letošním roce se zaměřila na zaměstnance ústecké nemocnice, neboť oni jsou hrdiny roku, kteří bojovali a stále bojují v náročné bitvě s koronavirem.

„Letos jsme na Vánoční strom UJEP nezavěsili lístečky s konkrétními přáními od konkrétních osob, ale lístky inspirativní. Obsahují náměty či nápady na dárky, které by se mohly zaměstnancům nemocnice líbit nebo je mohly obdarovat. Tyto inspirující nápady jsou zveřejněny i na sociálních sítích Studentské unie UJEP,“ říká její prezident Filip Matoušek.

Kromě lístečků je u Vánočního stromu UJEP zároveň připevněn informační plakát s veškerými organizačními informacemi akce Stromeček splněných přání III.

Studenti a zaměstnanci UJEP, stejně jako široká veřejnost mohou svoje díky ústeckým zdravotníkům vyjádřit zakoupením dárku, který buď osobně zanechají na recepci Pedagogické fakulty UJEP, při vstupu vpravo vedle studovny (České mládeže 8, Ústí nad Labem), nebo vyzvou členy SU UJEP, aby si pro dárek přijeli a převzali ho (e-mailem na adresu stromeceksu@gmail.com, kde uvedou svoje jméno, adresu a telefonní číslo).

Dárky je potřeba odevzdat nejpozději do 16. prosince do 17 hodin, aby mohly být dne 19. prosince převezeny a předány do ústecké nemocnice.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP