Rozsvícení Vánočního stromu UJEP je tradiční akcí, která v kampusu, s první adventní nedělí, přivádí na náměstí před rektorátem zaměstnance i studenty. Tento rok budou na univerzitním stromečku zavěšena přání dětí z dětského domova v Tisé.

Předávání dárků v roce 2022 matkám s dětmi v azylovém domě v Ústí nad Labem. | Foto: archiv SU UJEP

Vánoční strom UJEP v univerzitním městečku se letos rozsvítí 1. 12. 2023 v 10:00 h. Hromadné setkání zaměstnanců a studentů univerzity u symbolického vánočního stromku je již několik let příležitostí pro zastavení a vánoční inspiraci. Vánočně nazdobená, stále ještě mladá, osmiletá Jedle kavkazská stojící v Kampusu UJEP přímo na náměstíčku před rektorátem je připravena nejen zářit v době vánoční, ale také nést na svých větvích speciální vánoční inspiraci. Již šestým rokem je totiž středobodem akce Stromeček splněných přání. Organizátorem Stromečku splněných přání je Studentská unie UJEP. Je to akce, která má přivést vánoční radost do života i těm, kteří v něm neměli tolik štěstí. V letošním roce se zaměřila na děti v Dětském domově Tisá.

FOTO: V Petrovicích hořela truhlářská dílna, jeden člověk byl popálen

„Na Vánočním stromu UJEP budou zavěšené lístečky s přáníčky dětí z dětského domova v Tisé, každý zakoupený dárek bude zároveň splněným přáním jednomu tamního konkrétnímu dítěte,“ říká prezident SU UJEP Michal Kuba.

Pro zahřátí těla i navození adventní atmosféry je připravený svařáček a vánoční mlsání. Vánoční atmosféru doplní litoměřický dětský pěvecký sbor Modrásci pod vedením Alexandy Pallasové. Charitativní akci Stromeček splněných přání osobně představí Michal Kuba. Nebude chybět ani ředitel dětského domova v Tisé dr. Milan Vostrý, aby zaměstnancům a studentům univerzity poděkoval za vánoční dárečky pro jeho svěřence.

Trička s orlem pomůžou onkologickým pacientům v Ústí nad Labem

K zakoupení dárku pro děti z dětského domova v Tisé se může připojit i ústecká veřejnost, buď jeho zanecháním ve studovně na Pedagogické fakultě UJEP (České mládeže 8, Ústí nad Labem), v klubovně Cajk (Jateční 1002/20, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem), nebo výzvou členům SU UJEP, aby si pro dárek přijeli a převzali ho (e-mailem na adresu stromeceksu@gmail.com, kde uvedete své jméno, adresu a telefonní číslo). Dárky je potřeba odevzdat nejpozději do 15. 12. 2023. Více info ZDE

Jana Kasaničová

Hledají nový domov: Aktuální nabídka zvířat v ústeckém útulku k 28. listopadu

Své vánoční příspěvky nám posílejte na mail vanoce@denik.cz. Nezapomeňte uvést celé své jméno a město či okres, v němž žijete. Děkujeme!Zdroj: Redakce