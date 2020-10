Ve dnech 16. – 22. září se konal v saském Chemnitz Evropský týden mobility – Europӓische Mobilitӓtswoche.

Žáci a žákyně z Ústí nad Labem se zapojili do soutěže s názvem Představ svoje město a nakresli, jaké ekologické dopravní prostředky by se ti líbily. | Foto: Archiv

Žákyně 9. C ZŠ Vojnovičova se úspěšně zapojily do soutěže s názvem Představ svoje město a nakresli, jaké ekologické dopravní prostředky by se ti líbily. Všechny krásné obrázky jsou vystaveny na webových stránkách města Chemnitz. Najdete je na adrese: http://www.chemnitz.de/emw (Bildergalerie zum Malwettbewerb).