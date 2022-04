Středa 23. března se uskutečnila konference Hydrogen Days. Přinesla novinky ze světa vodíkových palivových technologií a představila nejnovější pokroky ve výzkumu, projektech a produktech v České republice, Višegrádské oblasti a střední Evropě. Vedle řečníků Harryho Hoostera z The Hydrogen and Fuel Cell Center ZBT či Roberta Steinberger-Wilckense z Centra pro výzkum palivových článků a vodíku na University of Birmingham a dalších vystoupil také Karel Tichý, zástupce HSR-ÚK a Vodíkové platformy ÚK s tématem podpory vodíkového hodnotového řetězce v Ústeckém kraji.

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje