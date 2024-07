Jaká byla oslava, jak to vidíte s odstupem několika dní ?

Možná, že by tuto otázku patřičně rozvedl trenér, ten stanovil taktiku, vedl přípravu, motivoval a uklidňoval hráče. Jako brankář jsem odehrál skoro všechna utkání, někdy jsme měli i trochu štěstí, ale to ke sportu patří, finále s Mladou Boleslaví jsme vyhráli 3:1 na zápasy. Oslava byla veselá, to je jasné. Když si uvědomíte, že tohle mužstvo existuje čtyři roky, je to mimořádný úspěch.

Budete hrát extraligu?

Vyhráli jsme, teoreticky by jsme mohli, ale to je skutečně otázka pro trenéra. Já vím, že podmínky přesně stanoví hokejbalový svaz, v Ústí bude problémem především značně vytížené hřiště na Bukově. Velká škoda, že nové hřiště na Severní terase nevyhovuje. Hodně se o tom psalo, nic se nezměnilo.

close info Zdroj: Se souhlasem Miroslava Vlacha zoom_in Brankář hokejbalové Vlčí smečky Adam Řehoř se svou cenou.

Byl jste vyhlášen nejlepším brankářem soutěže už podruhé, máte v tomto směru nějaký sportovní vzor?

Jako kluk jsem chtěl v sedmi letech hrát hokej, ale bylo mi naznačeno, že jsem už moc starý. Vždycky jsem snil o brankářském postu, obdivoval jsem hokejového reprezentačního brankáře Tomáše Vokouna, pro jeho klid a přehled. Prošel jsem několika mládežnickými týmy, začínal jsem v roce 2004, vždycky jsem stál v brance. Zvládl jsem i vysokou školu, nyní bych rád pomáhal mladším.

Mimochodem, laik by mohl poznamenat, že podobný hokejbalu je florbal, co vy na to?

Jiná hokejka, jiný míček, jiná pravidla, jiná výstroj. Především strážce branky vypadá úplně jinak.

Jaký by tedy měl být podle vás hokejbalový brankář?

Velký, pohyblivý a kliďas. Já měřím 180 cm a patřím k těm menším brankářům. Ono to nevypadá, jste vycpaný, ale někteří hráči mají pořádnou ránu i s plastovým míčkem. Udělal jsem si trenérskou licenci C, trénuji v Ústí brankáře mládežnických kategorií, o prázdninách mne poprvé čeká speciální hokejbalový kemp, kde budu trénovat kluky z celé republiky. Moc se na to těším. U brankáře je zásadní správně využívaná výstroj. Já chytám v obraceném gardu, lapačku mám v pravačce. Rozhodující je délka hole, velikost betonů, boční vyztužení plastem, bezpečná přilba, správně upravená lapačka atd. Brankář nesmí uhnout hlavou, když míček míří do obličeje, musí uklidňovat hráče, tým na něj spoléhá.

Máte nějaký sportovní sen?

Chtěl bych si jednou zahrát proti mužstvu Elba DDM. Extraliga je nejistá, ale nabízí se český pohár. Chtěl bych si udělat trenérskou licenci " B", vychovat v Ústí nějakého dobrého brankáře. Třeba pro nároďák!

Miroslav Vlach

Mohlo by vás zajímat: Pod Větruší znovu jinak. Práce na okružní křižovatce skončí ještě o prázdninách