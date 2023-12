Po televizních zprávách chtěl svou akci zrušit. Kamarádi ho přemluvili. Ve čtvrtek 21. prosince na Klíši v areálu UJEP křtil v kavárně Kampuska svou první knihu Jaroslav Hercík. Sportovec, podnikatel, organizátor různých akcí, časoměřič, spisovatel. Znají ho běžci nejen z Ústí nad Labem pod značkou Prima běhy. Nafukovací reklamní oblouk s tímto označením je vidět z dálky, doplňuje jej spleť kabelů, ozvučení, světelná a hlavně čipová časomíra. Někdy je čip na startovním čísle, jindy červený čtvereček zdobí kotník sportovce.

Ústečan Jarda Hercík (na snímku) doprovázel běžce a ještě stihl napsat knihu. | Foto: Miroslav Vlach

Během roku se tichý Jarda vyjadřoval nejraději pomocí tabulek, seznamů a množinou přesných čísel. Ústecký deník ve zmiňované kavárně zaměřil pozornost na jeho prvotinu, kniha se jmenuje Pětiminutovky. Křížový výslech vedl sportovní komentátor David Cihlář, nabízenou kávu a skvělý dort ochutnala i nejlepší běžkyně severu Zuzana Kotěšovcová, ukázky z knihy četl Ondřej Várady, labskou vodou křtil modrou knihu spolužák "mistra" Martin Neruda.



Všichni vás znají jako organizátora sportovních akcí, milovníka čísel, poctivého cyklistu a běžce. Jako spisovatel jste mnohé překvapil. Řekněte nám něco o své knize?

Jsou to krátké povídky. Do útlé knihy jsem jich vtěsnal sedmadvacet. Znáte to, něco nosíte v hlavě, na papíře i skromná myšlenka vypadá přesvědčivěji. Někdy jsou to vzpomínky na mého dědu, jindy úsměvné ohlédnutí za sportovní kariérou. Možná, že na to nevypadám, ale opravdu jsem docela dobře běhal! Rekordy nechám mladším, zkouším psát, jen tak, aby byl život barevnější.

VIDEO: Na univerzitě v Ústí můžete uctít památku obětí, pieta ruší program trhů

Prý máte v šuplíku další námět na knihu. O čem bude?

Já pocházím z Krkonoš. Tady každý kopec, mulda, vyvýšenina má své kouzlo. Milešovka, Kamýk, Lovoš, Bořeň, Varhošť, Plešivec atd. Další knihu chci věnovat vyhlídkám v Českém středohoří. Někde jsem se dočetl, že jich je 190, pokud internet nelže, tak mi jich chybí ještě osmnáct. Příští rok své poznatky z terénu zkompletuji. Moc se na to těším.



Blíží se konec roku. Prý chystáte na Silvestra nějaký běh. Je to pravda?

(smích) Samozřejmě. Mezi běžci mám spoustu přátel, společným znakem je propocené tričko. V neděli 31. prosince na cyklostezce pod fotbalovým hřištěm ve Velkém Březně oslavíme pohybem konec roku 2023. Start je v 10:00. Každý je vítán!



Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/Jan Pechánek