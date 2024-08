Čtenář reportér dnes 07:32

/ANKETA/ Vyrůstal jsem ve Všebořicích, jako kluk jsem chodil na houby s tátou na Střížák, v místě, kterému se říkalo U tří borovic jsme s kamarády našli devadesát krásných hřibů. Nikdo mi to dnes nevěří, dokumentaci nemám, tenkrát chytré telefony neexistovaly (1964), ale mám to stále před očima. To byla paráda!