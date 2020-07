Koronavirus mě nemusel napovídat, do hor jezdíme rádi v zimě i v létě. Tentokrát jsme prověřovali terény v Jeseníkách.

Ústečané koncem června navštívili Jeseníky a moc se jim tam líbilo | Foto: M. Vlach

V pronajaté chalupě nedaleko železničního nádraží Ramzová nás bylo osm, hned v sobotu 27. června někteří vyzkoušeli místní cyklostezky, děti obdivovaly potůček na zahradě, zbytek studoval mapu. Druhý den byl pokořen Šerák (1351 m.n.m.). Byl to pěkně náročný výstup přes Obří skály (1082 m.n.m.), po dešti to v lese pěkně klouzalo. V horské chatě s dřevěným kamzíkem bylo plno, největší zájem byl o borůvkové knedlíky. Došlo i na Keprník (1424 m.n.m.), výlet vláčkem do Lázní Jeseník a do muzea ručního papíru ve Velkých Losinách, kde nás sledovala i čapí rodinka z továrního komínu.