Proč? Ústí nad Labem na rozdíl od jiných krajských měst nemá v čele kraje od obnovy krajské samosprávy zastoupení a politiky, kteří by hájili oprávněné zájmy stotisícového krajského města. Což by bylo v Liberci, Hradci Králové, Olomouci, Karlových Varech v Jihlavě i dalších krajských metropolích nemyslitelné.



Nevím, zda si Ústečané uvědomují, že prostřednictvím kraje proudí do okresů stamiliony na silniční infrastrukturu, sociální služby, kulturu , sport i rozvojové programy. I na řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách. Při pohledu zpět šly krajské peníze zpravidla tam, odkud byli hejtmani, krajští radní. Za hejtmana Jiřího Šulce bylo preferované Mostecko, za hejtmanky Vaňhové se rozrostla občanská vybavenost a sportovní zařízení v Chomutově a okolí. Dosluhující hejtman Oldřich Bubeníček pomohl Teplicku . V jeho bydlišti Bílině vybuduje ŘSD silniční tunel pod městem, ze kterého odvede hustou dopravu na hlavní silnici na Most. . O podobném řešení se v Ústí desítky let jen mluví. Zdejší komunální politici jsou rozpolceni. Nedokáží ze svého středu vygenerovat nejschopnější lidi do zákonodárných sborů ani do krajského vedení.



Proto je Ústí , sportovní hantýrkou, oproti jiným krajským metropolím pouze druholigovým městem,

kde mají ekonomické problémy divadla, plnící roli krajských scén, sportovní kluby, neziskové organizace a zoologická zahrada, před 40 lety jedna z předních v republice. V posledních desetiletích silně podfinancovaná.



V Ústí se nedaří smysluplnými projekty realizovat přeměnu nevyužitých továrních areálů, pro nové využití, jako je tomu třeba v Ostravě. Slibovaná hřiště , loděnice na jezeře Milada stále chybí. Zatímco jezero Most bylo před měsícem otevřené s hotovými plážemi a sportovišti. Ústečanům zbyly předražené lavičky v Městských sadech. Ano, máme zmodernizované koupaliště na Klíši. Díky za to.Stejně jako díky za péči o Centrální park na Severní Terase,, který opravdu žije. Na rozdíl od městského centra po pracovní době. Je toho mnoho k nápravě a k zlepšení života ve městě, které bylo za první republiky označováno za Malou Paříž. .



Ústečané dejte volební preference svým spoluobčanům na kandidátkách, které zvolíte, aby Ústí konečně mělo v krajské samosprávě odpovídající zastoupení a vliv. Bohužel absence politiků z Ústí ve vedení kraje byla citelná i za předlistopadového režimu, kdy kraj řídíli vedoucí krajský tajemník KSČ Hajn z Loun, předsedové bývalého KNV z Roudnice, Litoměřic, Děčína.

Jaroslav Přibyl, důchodce z Ústí nad Labem