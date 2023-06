Tradiční ústecká benefice Útulek Fest se potřetí vrátí do Cyklokempu Loděnice na cyklostezku na břeh Labe v Brné. Areál má i nové pódium, největšími taháky 22. ročníku budou o víkendu 9. a 10. června Gaia Mesiah, legendy Švihadlo, Zuby Nehty a veselí domácí Točílas i Houba.

Gaia Mesiah. | Foto: Se souhlasem Městského kulturního centra Příbram

Z výtěžku pořadatelé koupí krmení pro psy i kočky. Festival za 21 let podpořil útulky částkou 700 000 korun. Letošní výtěžek opět rozdělíme mezi Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO v Ústí, Psí domov Řepnice z Litoměřicka a spolek Felisicat, co v Ústí pečuje o venkovní i nemocné kočky.

Tahákem 22. ročníku je crossover parta Gaia Mesiah, stálice naší klubové scény na Útulek Fest veze hity z letošního CD Vlnobytí. Fanoušky jistě potěší i jedna z historicky prvních českých reggae kapel Švihadlo nebo alternativní Zuby Nehty. Ústecká premiéra čeká novou dream-popovou dívčí kapelu Meluzína, sobotní program zahájí 14letý bubeník Mayor Drummer.

"Dvě původně domluvené kapely musely hraní zrušit. Věříme ale, že náhrady máme kvalitní – a to legendární bílinské punka Do Řady! a progresivně-metalové Pražské První hoře,” věří organizátoři “Póža” a “Emilio” Dvořák. Samozřejmostí jsou i stánky: jídlo od P&S Catering, čaj i vodní dýmky Čajovny U Vysmátý žáby, kávu Kukang Coffee, obrazy Gaja Tattoo i stylové oblečení od Dafuq StreetWear. Svou činnost představí zvířecí spolky Felisicat a AniDef i ústecká kmihovna.

Vstupenky na dvoudenní festival stojí v předprodeji do 8. 6. za 290 korun – online na www.vstupenkyusti.cz či fyzicky na 6ti místech (café Maryša a Kukang, Restaurace Praha). Na místě návštěvníci zaplatí 420 korun, děti do 10 let mají vstup gratis. Stanovat v Loděnici, parkovat je třeba u hlavní silnice. Více na webu www.utulekfest.cz.

Za pořádající spolek Útulek fest Jiří “Póža”, Romana “Rozka” Pidrmanová, Emilio Dvořák a Radek Strnad