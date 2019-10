Své předměty zde vystavuje také UJEP. Akce se jmenuje Designblok, Prague International Design Festival a přístupná je denně od 10 do 21 hodin.

Fakulta umění a designu UJEP vás zve na prezentaci svých ateliérů. Společným tématem je budoucnost viděná z různých úhlů. Můžeme mít strach či pochyby z toho, co nás čeká, jsou to však právě umění a design, které nám mohou pomoci hledat nová a pozitivní řešení. Není nám lhostejné, co se děje s naším životním prostředím. Víme, že je nutné se jím zabývat nyní, protože změna představuje dlouhodobý proces. Jako umělci a designéři přemýšlíme o tom, zda každý další předmět může být vyroben šetrněji, ohleduplněji, smysluplněji. Věříme, že současné umělecké a designérské dílo může být příležitostí, která vyzývá k environmentální zodpovědnosti, přináší nové, odvážné a překvapivé návrhy pro budoucnost.

Díky spolupráci mezi ateliéry Design keramiky a Sklo vznikly dva na sebe navazující objekty: skleněná karafa a filtr na vodu kombinující keramiku se stříbrem jako stabilní materiály pro udržitelnou a zároveň levnou výrobu. Navrhujeme multifunkční řešení: kompostér, který slouží zároveň jako květináč. Rostlina je „vykrmována“ rozkládáním domácího bio-odpadu. Rituální Dešťové hole návštěvníkům nabízejí příležitost zvolnit tempo a rozehrát dávné předivo vztahů mezi člověkem a přírodou. Naše budoucnost je ovlivněna naší schopností vnímat přítomnost jako dar.

Design a koncepce výstavy: Marcel Mochal (LLEV)

Grafický design: Marek Fanta

Fotografie : Filip Švácha, Jiří Dvořák

Video Jiří Dvořák, Martina Lišková

Zvuk: mʊdʌki

Vystavující ateliéry:

Sklo: Kateřina Houbová, Eliška Brzáková, Anna Toušková

Design keramiky: Antonín Linka, Jana Skalová, David Síla, Jakub Šírl

Produktový design: Petra Kmošťáková, Anna Rauferová, Petr Vondruška

Oděvní a textilní design: Bao Long Duong, Zdeněk Holeček, Monika Pizurová, Aliaksandra Yakubouskaya

Aplikovaná a reklamní fotografie: Filip Švácha

Design interiéru: Jaroslav Červený

Interaktivní média: Pavel Konvičný

Time-Based Media: Martin Marek

Jana Kasaničová,

mluvčí UJEP