V hlavních rolích manželů se představí Petr Nárožný i báječná Naďa Konvalinková, inscenace z pera Antonína Procházky, jeho první komedie vůbec, už napříč Českem bavila za řadu let tisíce diváků. Je to vděčná situační šaráda zhruba o tom, jak snadné je spadnout do manželské krize a jak jen těžko z ní pak elegantně vycouvat ven. Že to skoro nejde. Čeká vás tu gejzír krkolomných situací, trapasů i vděčného slovního humoru. A to i za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který sem „jen“ přijde poctivě krást a pak už pouze zírá, co že všechno se to vůbec kolem něj a jedné běžné rodinky semele. A ovšem, budete se skvěle bavit spolu s ním a ostatním osazenstvem hereckého týmu řady hvězd…

Antonín Procházka, aktuálně i režisér hry, známý pod divadelní přezdívkou „Plzeňský Moliér“, je český herec, dramatik i divadelní režisér. Napsal již celkem třináct divadelních her převážně vděčné komediální povahy, ve kterých si tradičně dokáže dělat legraci ze všeho, co vše kolem sebe vidí. Ale nikdy také není zlý, vždycky své hrdiny chápe a dobře jim rozumí. Proto také má jeho hry publikum tak rádo. Všechny je píše pro své kolegy herce z plzeňského Divadla J. K. Tyla. Dobře je zná, ví, kdo jsou a jaké jsou jejich silné stránky, a proto také jeho plzeňské inscenace vždycky dobře dopadnou.

Hra S tvojí dcerou ne je příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí tedy nejprve lehkou zápletku, postupně však se vyvrbí v doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se tu však do světa intelektuálů a už jen zírá, do jakých situací se to zase zapletl.

Tuto hru jste od 90. let na obrazovce mohli vidět již několikrát. S tvojí dcerou ne totiž byla v pořadí první Procházkova komedie. Neboť je skvěle napsaná, tak vám ji i po mnoha letech chceme opět rádi připomenout. A vy na ni zas a znovu chodíte i berete na ni své známé, blízké, sousedy a vychováváte pro divadlo svoje děti.

Radek Strnad