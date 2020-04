Výbor INTERPORTY nenechává nic náhodě a už v polovině března stanovil následující strategii:

Nadále INTERPORTU připravujeme k původnímu termínu 11. - 13. června 2020 a vedle toho pracujeme na přípravě náhradního termínu v pozdějším období. Vybrali jsme několik víkendů na konci léta a na podzim 2020 a nyní oslovujeme zahraniční hosty, soutěžící i české profesionální kapely, které jsou v červnovém programu INTERPORTY a zjišťujeme jejich možnosti zúčastnit se naší akce v některém z navržených náhradních termínů v případě, že by se INTERPORTA nemohla konat v červnu.

Důležitými účastníky INTERPORTY jsou zahraniční soutěžící i zahraniční profesionální hosté, kteří vystupují po soutěži. Právě na jejich účast klademe největší důraz, protože bez nich by INTERPORTA nebyla INTERPORTOU. Musíme brát tedy v úvahu předpokládaný dočasný zákaz vstupu cizinců na území ČR.

V polovině května se chceme rozhodnout pro definitivní termín - buď původní (pokud to bude možné) nebo vybraný a s předstihem pečlivě připravený náhradní pozdější termín. Děláme všechno pro to, aby festival INTERPORTA, zařazený do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje byl i letos pro diváky zajímavý a přitažlivý.

Jiří Vejlupek