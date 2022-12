Zdroj: SVKUL

„Knihobox je zařízení, jež funguje na podobném principu jako výdejní boxy e-shopů. Čtenáři si v našem online katalogu vyberou dokumenty, které si chtějí vypůjčit, zvolí možnost odložit do knihoboxu a následně už jen počkají, až jim e-mailem nebo sms zprávou přijde výzva a kód k vyzvednutí. Lhůta pro vyzvednutí objednaných dokumentů je 72 hodin od chvíle, kdy čtenáři obdrží zmiňovanou zprávu. Knihobox se nachází ve Vědecké části knihovny v ulici Velká Hradební 45 na stejném místě jako návratový automat. Velkou výhodou je fakt, že tyto prostory jsou přístupné nonstop, díky čemuž čtenáři jak při vyzvedávání objednaných dokumentů, tak při vracení nejsou omezeni otevírací dobou,“ popisuje ředitelka knihovny Jana Linhartová. Objednávání dokumentů do knihoboxu je v současné době zdarma, vyjma dokumentů z volného výběru, ty jsou stejně jako rezervace zpoplatněny částkou 10 Kč za dokument.

Na další rozšiřování služeb se mohou čtenáři těšit hned po novém roce, kdy knihovna plánuje prodloužit otevírací dobu. Od 1. ledna budou Vědecká a Lidová část knihovny spolu s Depozitářem mít otevřeno každý všední den kromě středy od 8.00 do 18.00, ve středu pak od 13.00 do 18.00. Dětské oddělení a Lidová půjčovna v budově Winstona Churchilla budou nově otevřeny každou sobotu od 9.00 do 13.00. Knihovna zároveň plánuje soboty v Lidové části obohatit o nejrůznější pravidelné komunitní aktivity, jako jsou kreativní dílny nebo herní setkání.

Jan Černecký - Oddělení komunikace SVKUL