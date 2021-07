Jednou v roce se sama připomene, když se vrací z mistrovství České republiky v benčpresu. Usměvavá lektorka na volné noze učí angličtinu a španělštinu, ráda střílí lukem, ráda cestuje, před několika roky při delším pobytu v Anglii poprvé nad hlavu zvedla kovovou činku. Závodí za Litvínov, protože v Ústí není žádný klub, kde by mohla své svaly a tvrdohlavost uplatnit. Jmenuje se Lucie Šuková, v sobotu 19. června v Jihlavě zase vyhrála.

Lucie Šuková vítězka benčpresu v závodě Equipped v Jihlavě. | Foto: Miroslav Vlach

„Aby nedošlo k záměně se slavnými reprezentanty, musím to trochu narovnat. Jsem čtyřnásobná mistryně české republiky v benčpresu v kategorii masters M1-72 kg, po změně od ledna 2021 M1-76 kg. V Jihlavě to byl otevřený závod „Equipped“ se speciálním vybavením, kterého se většinou nezúčastňuji, ale v rámci přípravy na 5. otevřené mistrovství České republiky v klasickém (RAW) benčpresu dorostu, juniorů a masters, které se uskuteční koncem listopadu v Rakovníku, jsem to zkusila. Pro mně to byla hlavně zkouška odvahy. Posilovny byly zavřené, moc jsem toho nenatrénovala, musela jsem improvizovat. Do ložnice v bytě 1+1 jsem přidala stojan, lavici, činku a sestavila tréninkový plán. Stálo mě to nejen dost potu, ale také pěkné peníze,“ říká sportovkyně z paneláku.