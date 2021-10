Dokonce se běžně pouští i do speciálních aranží písní pro velké orchestry, například z legendárních muzikálů Hair nebo Jesus Christ Superstar.

„Zajímavé je i složení naší kapely. Kromě obligátních kytar, kláves a bicích jsou tu také dvě vokalistky a trumpetista. To nám umožňuje použít opravdu široký zvuk a aranže. A to vše naživo, u nás tedy neuslyšíte žádné samplery a jiné samohrajky,“ řekl s úsměvem Petr Beran.

Skupina běžně hraje, a tedy i v ústeckém Moto Garage Clubu vystoupí, v sestavě: Martin Bechynský – kytara, klávesy (ex Invalidní důchod, Mladí a Neškodní), Petr Beran – kytara, zpěv (ex Luisa Budali, Mladí a neškodní), Tomáš Krois – basová kytara, Jaroslav Holinka – bicí, Ota Chalupný – trubka a dvě zpěvačky Anita Richterová a Iva Olšanová. Přijďte si je do předlické Garáže užít.

Radek Strnad