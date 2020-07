Nedávno byla pozvána do Prahy, kde převzala cenu a Čestné uznání v prestižní fotografické soutěži nazvané Praha fotografická. Byl to už čtyřiadvacátý ročník, v porotě zasedli znalci, renomovaní dokumentaristé, aby vybrali z tisícovky záběrů ty nejlepších. V barevném katalogu pro rok 2020 jsou dva snímky ústecké učitelky, kterým tleskal plný sál. Lenka má opravdu mimořádný talent!



"Několikrát jsem fotila svatbu, pro spoustu lidí je to zlomový okamžik v životě, zachytit náladu, nebo vlhké oči rodičů není jednoduché, vyžaduje to velké soustředění a kus štěstí. Nemám ráda aranžované scény, proto miluji ulici, kostely a umělecké prožitky ve tvářích hudebníků. Nefotím zase tak dlouho, stále se učím, ale moc mě to baví. Současná technika je fantastická, já fandím značce Sony. Za dobrou fotku považuji solidní kompozici, zajímavé světlo a emoce," polohlasem přidává svůj názor.



Několik fotek Lenky Krejčové jste mohli vidět v klubovně zdejšího muzea v loňském roce, vystavovala v Litoměřicích i v Praze. Na delší rozhovor to nejprve nevypadalo, potom se rozpovídala. " Vzpomínám si na jednu zajímavou fotosoutěž z roku 2019. Pořadatel byl z Liberce a mimo věcné ceny nabízel VIP zónu pro hokejové utkání s Jaromírem Jágrem. Já jsem to vyhrála a skutečně jsem mohla fotit slavného hokejistu přímo v akci. Fotky jsem potom poslala nejen pořadatelům soutěže, ale i do Kladna. Jarda se ale neozval, asi sbírá jenom ty z NHL," s úsměvem flekovala Lenka.

Před nedávnem nafotila ve své škole na Stříbrníkách seriál nazvaný " Škola v roušce." Prozatím ho ještě nikde nevystavovala, ale jsou to skutečně velmi pěkné záběry. " Přišlo mi zajímavé pokusit se zdokumentovat situaci ve škole v době koronaviru, ukázat děti, které dodržovaly nezbytná hygienická opatření a zároveň neztratily nic ze své přirozenosti," ukončila svou krátkou zpověď šikovná fotografka.