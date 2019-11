Vývoj pokročilých technologií pro výrobu, skladování i využití takzvaného „zeleného vodíku“ je společným projektem českých výzkumníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Západočeské univerzity v Plzni, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a akciové společnosti LISS. Nová metoda má pomoci navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.

Ilustrační foto: Aula UJEP. | Foto: DENÍK

Unikátní projekt reaguje na potřebu změny skladby energetických zdrojů danou rozhodnutím Evropského parlamentu, kdy členské státy musí do roku 2020 zajistit z obnovitelných zdrojů 20 procent podílu energie Evropské unie a 10 procent v oblasti dopravy. „Vodíkové technologie využívající „zelený vodík“ představují perspektivní cestu k dosažení požadovaného cíle Evropské unie. V současnosti se ale potýkají s řadou technologických problémů, jako je třeba bezpečnost skladování, provozní podmínky nebo reálná efektivita rozkladu vody. Věřím, že projekt přinese nové poznatky a metody, jak se s problematikou vypořádat,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR, která do vývoje nových technologií vloží v průběhu šesti let prostřednictvím programu THÉTA téměř 45 milionů korun.