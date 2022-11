Mládě se narodilo 10. října a zatím není jasné, zda jde o samici nebo samce, protože rodiče si jej bedlivě střeží. „Pro mladý pár vyder, který byl do zoo umístěn letos v březnu, se jedná o první zkušenost s odchovem. Tomu odpovídá i jejich nestandardní chování. Pár vyder si například vyhrabal noru, do které se i s mládětem uchýlil, ale úkryt střídá,“ říká zoolog Lukáš Ševcovic. Pro vydry malé je veden v rámci EAZA chovný program. Mladý pár vyder byl sestaven na základě doporučení koordinátora chovu. Samice přicestovala z německé Zoo Cottbus a samec z holandského Zoo Parc Overloon.

„Zoo novým přírůstkem vydry malé úspěšně navazuje na své předchozí odchovy tohoto druhu, aktuálně se jedná již o sedmnácté mládě, nicméně v tomto případě jde o velký úspěch, protože poslední mládě vydry malé se v Zoo Ústí nad Labem narodilo před deseti lety,“ říká vedoucí zooložka Petra Padalíková. Navíc se dle mezinárodního Red Listu (Červeného seznamu ohrožených druhů) jedná o zranitelný druh.

Je pravděpodobné, že mládě ven z nory v dohledné době vyláká ještě podzimní slunce a také lekce plavání, které ho čekají. To bude pro návštěvníky zajímavou podívanou. I když je vodní plocha nedílnou součástí vydřího prostředí, mláďata neumí plavat přirozeně. Musí se to naučit. „Taková lekce plavání vypadá někdy až dramaticky. Samice si mládě chytí do zubů, stáhne ho pod vodu a plave s ním. Někomu může připadat, že se jej snaží utopit, ale opak je pravdou,“ dodal Lukáš Ševcovic. Pokud se vydry přesunou do vnitřních prostor, kde mají k dispozici bazének s komfortnější teplotou, mohlo by se mládě začít učit plavat do dvou týdnů.

Veronika Schranková - Zoo Ústí nad Labem