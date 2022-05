Izolace měla různou podobu od home office přes karantény po přímé zákazy vycházení. Jak se mohla podepsat na našem zdraví? A co k tomuto tématu může říci kosmonautika? „Od šedesátých let 20. století až do dneška probíhají v laboratořích na celém světě experimenty, v jejichž rámci jsou celé týdny nebo i měsíce izolovány malé skupiny lidí v uzavřeném prostředí, kde simulují dlouhodobé kosmické mise. Vliv izolace na člověka je sledován také v rámci reálných kosmických misí, v současné době třeba na Mezinárodní vesmírné stanici ISS,“ říká koordinátor cyklu Café Nobel Frederik Velinský. V rámci přednášky uslyšíte, co všechno se vědci za léta výzkumu o účincích izolace na psychiku a zdraví lidí dozvěděli – a k čemu nám to bude?