Budeme rádi, když se k nám opět přidáte a ještě ve větším počtu a zavzpomínáte s námi a přidáte se ke stejně nadšeným fanouškům, jako jsme my. Kovík nám trochu narušil plány. Dvakrát jsme museli akci přeložit. Ale my se nedáme. Víme, že si to o to víc užijeme teď. Po 3 letech jsme zpátky!

V pátek 17. června hvězdy 90tých let naživo opět v Ústí nad Labem! Vstupenky z let 2020 a 2021 zůstávají samozřejmě v platnosti! Buďte u toho s námi v Letňáku. I v letošním roce jsme vybrali pár hvězd, které jsme v 90tkách milovali. Opět s nimi chceme zapařit a užít si je naživo. Není jednoduché je domluvit. Natož je zaplatit. Ale věříme, že nám s tím pomůžete a společně zažijeme neskutečnou jízdu.

Masterboy & Beatrix Delgado

Masterboy je německá eurodance skupina založená na počátku 90. let, která dosáhla pozoruhodného úspěchu v Evropě, Asii, Oceánii a Jižní Americe v jejich polovině. Masterboy byli jednou z předních kapel vysoce energetického eurodance fenoménu v době, kdy se tento fenomén začal šířit z tanenčních klubů do populární hudby. Jejich slavné skladby zahrnují Everybody Needs Somebody, I got to give it up, Land of Dreaming, Feel the heat of the night a Is this the love.

Mr. President

Mr. President je americká slavná skupina, která se proslavila skladbou “Coco Jambo”…Mezi její další hity patří např.: Jojo action, Hasta Manana, I want let you down, Upń away….dále mezi alba skupiny Mr.president patří Night Club a Upń away….. I když byla sláva skupiny Mr.president díky hity Coco Jambo velmi velká a skupina dokázala roztančit lidi všech věkových generací.

Rednex

Rednex je švédská poprocková skupina, která svoji dráhu započala v polovině 90. let minulého století. Na svém kontě má přes 10 milionů prodaných nosičů a v žebříčcích bodovala se svými hity jako „Cotton Eye Joe“, „Old Pop in an Oak“, „Wish You Were Here“ nebo „Spirit of the Hawk“.

Maduar

Maduar je slovenská hudební skupina hrající pop a dance. Byla založena 1. srpna 1986 v Rimavské Sobotě. Jediný česko-slovenský zástupce, který se prosadil na eurodance scéně 90tých let. Aktuálně působí v Miami, odkud dorazí vystoupit právě na ústecké 90tky.

Verona

Verona je sice projekt milenia, ale řekli jsme si, že by to chtělo ještě nějaký dárek, pro vás všechny, kteří jste s námi věrně vydrželi až do akce! Hvězda milénia, jejíž hvězda neustále stoupá tak dorazí otevřít letošní 90tky! Hity které všichni známe! Těšte se na jejich úžasnou show!

Ondray

Ústecký rodák Ondra Vodný aka ONDRAY. Moderátor rádia Evropa 2, DJ a hudební producent. V loňském roce si odnesl titul nejlepšího domácího DJ v Hudebních cenách rádia Evropa 2. V roce 2019 vystoupil např. v nejlepším klubu světa – Hi Ibiza a v legendárním londýnském klubu Ministry Of Sound. Postaral se také o loňský warm up před 2 UNLIMITED v naplněném Letním Kině Ústí nad Labem se speciálním Eurodance DJ Setem. Jeho poslední song ESCALATE byl vybrán americkou TV Netflix do populárního globálního seriálu Sense 8. Letos připravil unikátní saxofonovou show složenou z největších 90tkových hitů! Nenechte si ujít live dj saxophone mix!

Hrusha

Jako DJ je na scéně od roku 2005. Za tuto dobu prošel téměř všemi kluby v České republice a pravidelně hraje i v zahraničí. Jako Liberecký rodák začínal účinkovat v již legendární Ďábelské Huti, kde byl rezidentem 11 let, dokud neukončila svůj provoz. Nyní ho jako rezidenta můžete vídat v Libereckém klubu Lípa, ale také v Pražském Retro Music Hall, kde má pravidelně své večery. V roce 2017 se rozhodl propojit své muzikantské dovednosti s DJ hraním a vybočit z řady DJs tím, že svůj set doprovází live na saxofon a to nejen jako DJ & Sax, ale zároveň jako jediný DJ u nás, kterého pravidelně můžete potkávat jako vystupujícího hudebníka s velmi známou a populární kapelou Sebastian. Za zmínku určitě stojí jeho velmi pestrá minulost. V roce 2011 odstartoval spolu s bubeníkem Tomášem Hájíčkem projekt DJ WILL 4 THMSD (později DJDRUMMER.cz), kde společně vystupovali jako DJ a Bubeník. Od roku 2012 společně spolupracovali s společností RED BULL, se kterou vystupovali v nejlepších klubech po České republice. Netrvalo dlouho a s tímto projektem prorazili i do zahraničí, a to konkrétně do Holandska, kde vystupovali na světové sérii závodu kol. Právě v Holandsku následně navázali spolupráci s českou společností Eastern Gravity, se kterou několik let po sobě jezdili celou Evropskou Tour Gravity Downmall ve městech jako například Berlín, Frankfurt, Štetín, Ulm, Essen, Budapešť a další. Po skončení tohoto projektu jezdil evropskou tour jako oficiální DJ ještě sám. Nyní pravidelně jezdí do německého Alteweberei Zittau.

Ústecká parta