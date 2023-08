/FOTO/ Kdo by neměl rád parkurové závody, krásné koně sedlají odvážně slečny, většinou mají početní převahu, ale v sobotu 19. srpna jim v závěrečné skokové soutěži ZL 110 vypálil rybník usměvavý mladík z Litoměřic Daniel Pospěch.

Skokové závody na Bukově v Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

Jako jediný bezchybně zdolal deset barevných překážek, žlutá trofej zdobila pětiletého koníka jménem Sveet Emotion. Druhé místo vybojovala Michaela Fíla na koni Cassay z TJ ARDT Ústí nad Labem. Byla skvělá, stále se usmívala, červené sáčko ji moc slušelo. Třetí byla Andrea Novotná na koni Sanny ze Sport stáje Benátky nad Jizerou.

Skokové závody na Bukově v Ústí nad Labem. Skokovou soutěž ZL 110 vyhrál usměvavý mladík z Litoměřic Daniel Pospěch.Zdroj: Miroslav Vlach

Jezdecká stáj Bukov připravila hezkou soutěž, nové parkoviště bylo plné přívěsů, pod červeným stanem byla odpočinková zóna, hned vedle občerstvení. Diváků tam moc nebylo, ale speciálních objektivů jsem napočítal hned několik, všechny hledaly ideální světlo pro jedinečný záběr, vítězná gesta, okamžiky slávy. Na seznamu bylo sedm soutěží, kolbiště bylo vzorně připravené, pravidelný vodotrysk vyplňoval krátké přestávky.

Jaký byl srpen 1968 na Ústecku? Šok a vztek ze zrady, lidé v ulicích

Vítěz posledního skokového závodu byl s výkonem spokojený. „V tom vedru to zase nebyla jednoduchá záležitost. Viděl jste sám, pády tu také byly. Kůň i jezdec musí splňovat základní podmínky pro závod, výstroj je stanovena, rozhodčí nic neodpustí. Jsem profesionál, závody jezdím dvanáct let. Tady jsem měl tři koně, pouze jeden vyhrál. Divák hodnotí především výšku překážky, způsob překonání, pokyny jezdce. Každý kůň má jiné dispozice, dvojice se musí sehrát. Tady jsem skákal 110 cm, ale vím, jak chutná 155 cm. V loňském roce jsem sbíral zkušenosti na Mistrovství Evropy ve Španělsku, to byla úžasná podívaná. Skoro každý se mě ptá, proč tu je víc děvčat a žen, než mužů? Odpovídám stručně, jsou pracovitější. To není jenom o odvaze, technice, zkušenosti, ale o propojení jezdce s koněm,“ řekl Daniel a jemně pohladil svého koně.

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček