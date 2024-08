Celoroční měsíční soutěž mezi 12 členy fotoklubu, se stala tentokrát na rozdíl od předešlého roku kořistí krajináře Zdeňka Ondruše, druhé místo obsadil jeden ze 3 nestorů fotoklubu Jarda Prkno, se svými detaily kytek, a teprve 3. a 4. místo obsadily naše dámy Marta Suchanová a Blanka Nováková. Oplatili jsme jim tak loňský rok, kdy nás převálcovaly.

Červencová schůzka v Újezdu si vylosovala téma ,,Kruhy, koule“, a tak po tématech z minulých let jako ,,Modrá je dobrá“,,,Víno“ ,Žlutá“, byla bylo zase o čem přemýšlet, protože celý rok bylo téma volné, což je pro náš fotoklub příznačné. Každý z členů má rád jiná témata a tak se sjednotíme většinou jen na těch prázdninových.

To červencové proběhlo za krásného slunečného počasí, tentokrát bez tradiční bouřky, a tak soutěžní fotografie opět mohly být vyvěšeny na plot s pozadím vinných keřů Hibernalu. Každý z 8 zúčastněných toto téma pojal po svém, a bylo se co divit, co autoři vymysleli na 27 soutěžních fotografiích, a tak bylo hodnocení opět náročné.

Nakonec zvítězila fotografie Zdeňka Ondruše s jeho bublinkamy na jahodníku, druhé místo získal Honza Šrejber a 3 místo děčíňařka Emilka Mrazíková. Nechyběli ani tradiční ceny za vítězné fotografie a tak láhev mého Solarisu, kytka česneku, dýně a marmeláda našly své majitele. Moje fotografie ,,Kruhy a Koule“, sice získala jen 5. místo, ale svým pojetím slunce a planet se stala inspirací k letošní zajímavé společné fotografii.

Teď nás čeká ještě schůzka ve Vrbici a pak už v září zase začátek dalšího 24. ročníku. Naše fotografie z každého měsíce můžete shlédnout za výkladem provozovny ,,Svět rámů“ nad poliklinikou. Škoda jen, že nemůžeme vystavovat v podloubí mezi Grandem a divadlem, kde jsme vystavovali dříve a policie už nám toto neumožňuje, třebaže by to hodně lidí přivítalo. Měli jsme tam velkou sledovanost.

Jarda Puchta,

nestor a předseda fotoklubu UFO