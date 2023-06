Veřejný sál Hraničář zve ve čtvrtek 22. června od 19.00 na promítání norského hororu Noční můra. Základní lístek přijde na 150 korun.

| Foto: Archiv

O čem film vypráví: Mladý pár se nastěhuje do nového bytu v loňské filmové novince režiséra Kjersti Helen Rassmusena, ten je ale taktéž autorem scénáře pro vlastní snímek. Přitom tu spolu Mona a Robbie čekají dosud nenarozené dítě. Leč rekonstrukce jejich luxusního bytu neprobíhá tak úplně hladce, ani není úplně dle představ mladého páru. Ona totiž slečna Mona tu má dosti zvláštní vidiny, v okolí příbytku se dějí podivné události. A na své intenzitě hrůzné zážitky páru jen přibývají… No a v jejich novém bytě se pak odehrávají další velmi nevysvětlitelné ba zvláštní události. Monu tu dokonce začnou trápit děsivé noční můry, což by asi nemělo být – a to ani v případě norského hororu – až tak neobvyklé. Jenže podivné hrůzné vidiny tu stále více gradují, prolínají se s děsivou denní realitou…

Hrůzný démon, objevující se zprvu jen ve snech, je pro mladou ženu stále větší hrozbou, děsivým nebezpečím. A co více, noční můry u ní dál pokračují i po jejím probuzení.

Mladým manželům začíná čím dál více jít o život. Ale nejen jim, v ohrožení začíná být i dosud nenarozený potomek Mony a Robbieho. A po pravdě, vlastně tu už dávno tu není podstatné, narodí-li se dvojici kluk, či snad holčička? Jde tu hlavně o život i bezpečí už brzo očekávaného potomka…

Radek Strnad