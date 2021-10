Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller podepsal memorandum o spolupráci s The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE). S ředitelem DofE Tomášem Vokáčem tak stvrdili spolupráci na programu, který umožní mladým lidem z regionu získat cenné zkušenosti pro jejich další rozvoj a profesní uplatnění.

Podepsání memoranda o spolupráci ÚK s organizací The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE). | Foto: Vít Hnízdil

V rámci programu může být organizacím zřizovaným Ústeckým krajem poskytnut finanční příspěvek až do výše 10 tisíc korun. Zatím je do vzdělávacího programu zapojeno 11 škol, které si však musí o příspěvek zažádat. Dále jsou do programu zapojeny také dva dětské domovy.