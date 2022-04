Strategii schválila Krajská rada pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje a 6. 4. 2022 ji potvrdila i Rada Ústeckého kraje. Jedná se o historicky první ucelený strategický dokument zaměřený na rozvoj krajského vodíkového hospodářství, který má přispět ke zlepšení ekonomické, sociální i environmentální situace regionu.

Na jejím vzniku se podílely desítky regionálních subjektů od krajské samosprávy přes podnikatelské svazy, jednotlivé firmy, výzkumné organizace až po města, obce sdružené ve Vodíkové platformě Ústeckého kraje, která pracuje již od roku 2018. Její činnost a stejně tak i tvorbu vodíkové strategie koordinuje Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje ve spolupráci s Inovačním centrem a Krajskou hospodářskou komorou. Vodíková strategie tedy není dokumentem zpracovaným tzv. „od stolu“, ale vznikla na základě konkrétních potřeb regionu s ohledem na záměry producentů i potencionálních odběratelů a spotřebitelů. „Ústecký kraj má pro rozvoj vodíkové ekonomiky jedinečné podmínky – disponujeme vhodným know-how, na našem území působí významné množství firem v oblasti energetiky, chemie a průmyslu, které mají dlouholeté zkušenosti s výrobou vodíku a jeho využitím. Současně můžeme pro rozvoj vodíkových technologií nabídnout svou rozlohou jedinečné, jinak obtížně využitelné území po těžbě,“ konstatuje radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková.

Vodíková strategie Ústeckého kraje je také podkladem pro akceleraci přípravy kvalitních vodíkových projektů investiční a neinvestiční povahy a má za cíl podpořit jejich realizaci a zajištění finančních prostředků. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller k tomu dodává: „Česká republika bude v nadcházejícím programovém období EU disponovat prostředky na přechod k zelené energetice v řádech stovek miliard korun. Další finanční zdroje a nástroje pak nabízí i nadnárodní programy. Jaký jiný region by měl být zásadním příjemcem těchto prostředků než Ústecký kraj, který po desetiletí vyráběl a stále vyrábí 30 % energie České republiky.“

Cíle a klíčové kroky strategie definuje ve střednědobém horizontu do roku 2030 a s dlouhodobým výhledem do roku 2050 pro následující segmenty: výroba vodíku, distribuce a skladování vodíku, využití vodíku pro energetické účely, spotřeba vodíku v průmyslu, zužitkování vodíku v mobilitě a budovách a oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání. Gabriela Nekolová, předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje uvádí: „Definovali jsme cíle, kterých chce region v oblasti vodíku dosáhnout, např. v roce 2030 by obyvatelé kraje mohli využívat až 90 vodíkových zcela bezemisních autobusů. A našim úkolem je pro to zajistit zdroje, podpořit výstavbu plnicích stanic a další související infrastrukturu.“

Vodíkovou strategii je třeba chápat jako živý dokument, který bude pravidelně aktualizován nejen na základě průběžného hodnocení, vývoje legislativy, ale i trhu. Pro úspěšnou implementaci je nutná koordinovaná spolupráce všech klíčových aktérů. „V průběhu přípravy a zpracování strategie byl vidět jednoznačný zájem podnikatelských subjektů o zavedení vodíkové ekonomiky v kraji. Nicméně je třeba, aby jak vláda ČR, tak EU tyto nové projekty podpořila a vytvořila podmínky pro jejich realizaci. Stejně jako je tomu v rozvinutých vodíkových zemích Evropy, např. v Německu, Francii, Španělsku a dalších,“ zdůrazňuje Vladimír Zemánek, předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje.

Ústecký kraj hraje v oblasti vodíku v České republice bezesporu prim. Profiluje se také v oblasti mezinárodní spolupráce. Stal se také prvním regionem střední Evropy, který byl přijat do evropského partnerství vodíkových údolí.

Gabriela Nekolová - předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje