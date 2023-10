/FOTO/ Dříve byl kulečníkový stůl v každé hospodě, podražilo nejen pivo, ale i energie, vyhlášené hospody už nejsou plné štamgastů a vesnických přeborníků. Kulečníkové stoly z hospod pomalu mizí. Moc lidí v Ústí neví, že ligový kulečník se devět let hrál v Trmicích. BC LakoPlast Trmice stále budí respekt soupeřů, vychoval několik republikových přeborníků, vzácných pohárů má plnou polici. Předsedou klubu je Jiří Skriba, v září přestěhoval těžké stoly z Trmic do Ústí a nabízí zajímavou hru veřejnosti. Nedávno odpovídal na otázky Deníku.

Ligový kulečník se přestěhoval, nabízí zajímavou hru na Skřivánku. | Foto: Miroslav Vlach

Na pamětníka nevypadáte, přesto první otázka míří do minulosti. Jaké byly začátky?

První kulečníkový klub byl založen v roce 1982 v Chabařovicích. Potom se těžké stoly stěhovaly. Chvilku se hrálo v restauraci Zátiší v Moskevské ulici, v Krásném Březně v Corsu, na SKP Sever, ve Všebořicích. Od roku 2014 do roku 2023 jsme hráli v Trmicích.



Říkáte do roku 2023. To znamená, že jste město pod komíny opustili?

Ano. Kulečníkový klub byl v prostorách mé firmy, celý areál s několika věžáky odkoupil nový majitel, proto jsem musel hledat pronájem v Ústí nad Labem. Nebylo to zrovna jednoduché, ale hodně nám pomohl primátor. Novou soutěž od září 2023 už hrajeme na adrese Hoření 3083/13, bývalý objekt UJEP na Skřivánku. Kousek od vstupní branky je stanice autobusu č. 2 a 7.

Pokud vím, v Trmicích byly kulečníkové stoly v prvním patře. Jak probíhalo stěhování?

(smích) Byla to zajímavá akce. Měli jsme tam dva velké stoly ( 284x142 , zn. Soogard), tři malé stoly (210x105 zn. Soogard) a dva malé stoly zn. Bismark. Jenom břidlicová deska váží 200 kg. Každý stůl se musel rozebrat, ještě že v Trmicích byla rampa. Oslovili jsme speciální firmu. Samozřejmě úklid v Trmicích, úprava nových prostor na Skřivánku. Nad každým stolem musí být světlo, některé stoly jsou vyhřívané, je tam malá kuchyňka, prostor je daleko větší, než v Trmicích.

Začíná nová soutěž, co bude dál?Hrajeme víc soutěží, v klubu je cca 30 členů. Dnes třeba hrajeme I. národní ligu na malých stolech, soupeři přijeli z Náchoda. Jména jako Martin Vedral, Adam Kozák, Vlastislav Tauterman, Adam Březina zná celá kulečníková obec. To jsou několikanásobní mistři republiky. Někteří nás reprezentovali i v zahraničí. Hodně práce nás čeká, chtěl bych koupit ještě jeden malý a jeden velký stůl, možná i profi pool. Když chcete pořádat mistrovství republiky, musíte zajistit standardní podmínky pro hráče i rozhodčí. To znamená instalovat v herně kamery, informační panel, reklamní poutač, odpočinkovou zónu, atd. Jako novinku nabízíme veřejnosti každý čtvrtek odpoledne hru na malých stolech. Třeba objevíme nový talent.

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček