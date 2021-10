Hospoda Hamburg zve ve středu od 19.00 hodin na vernisáž výstavy obrazů originálního ústeckého výtvarníka, prozaika a novináře Jiřího Štěpánka, ročník 1968. Redaktor časopisu sdružení Fokus, Zrcadlo, se do hospůdky v sousedství hotelu Forum vrací vystavovat po pár letech, aby tu představil svou aktuální tvorbu na prodejní expozici.

Ústecký malíř Jiří Štěpánek má výstavu v Hamburgu. | Foto: Archiv

„Jeho výstava Zakleté paní v naší minigalerii bude otevřena minimálně do konce tohoto roku,“ řekla Deníku Šárka Tauberová, majitelka a provozovatelka baru v hudební hospůdce. Nedílnou součástí vernisáže bude koncert zpěváka, kytaristy a klavíristy Pavla Nepivody společně s hudebnicí, zpěvačkou a členkou ústecké rockové skupiny Houpací koně. „Slíbit můžu třeba písničky skupiny Nouvelle Vague Dance With Me, od Radiohead Karma Police nebo od Sixpence None The Richer. Zkrátka spíš klidnější písničky zaměřené na dívčí a dámské publikum,“ na vernisáž zve Pavel Nepivoda, lídr skupiny The Boom, Beatles Revival Band and Orchestra. (dts)