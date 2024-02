V Ústí nad Labem vždy byla řada výborných muzikantů. Máme tady však jednoho nejen výborného muzikanta, ale i baviče. Tím je člen kapely Ústecký výběr Miloš Jíra. Jeho hudební aktivity jsou velice rozšířené.

Ústecký muzikant a bavič Miloš Jíra. | Foto: M. Vlach

Mimo již uvedenou kapelou ho občas můžete potkat na hostovačce u jiné kapely. Ale také vede pěvecké sbory. Jeden má ve Mšeném a druhý v Ústí nad Labem. Každé pondělí ho můžete potkat v hospodě U Skaláků v Brné, kde pilně nacvičuje se souborem Baby di Brná. Je jeho zásluha, že tento sbor zpíval spolu se Spirituál kvartetem v prosinci v Ústí nad Labem.

OBRAZEM: Masky, jídlo, průvody. Masopustní veselí rozzářilo celé Ústecko

Proč to všechno píšu? Náš Miloš ve čtvrtek 15. února slaví jedno, říká se tomu životní jubileum. Všichni jeho přátelé mu přejí k té šedesátce (to říkám on) vše dobré. Vždyť se za tu sedmdesátku nemusí stydět. A kdo máte rádi jeho vystupování s kapelou, kytarou tak věřte, že jestliže je po své matce (svěží ve svých 102 létech) tak má ještě hodně velkou perspektivu. Mnoho pohody tě přeje Veselá Brná. A díky za spolupráci.

Zdeněk Kymlička