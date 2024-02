Ústecký písničkář a hudebník Will Eifell už několik let vystupuje převážně sám s kytarou, v pátek 16. února ale v ústeckém Národním domě vystoupí v doprovodu nové doprovodné kapely. Kromě rockovějšího zvuku písničkář slibuje i nové písně. Večer otevřou pražští Čtvrt na Smrt.

Ústecký Will Eifell zahraje v Národním domě s novou kapelou. | Foto: Will Eifell

"Hrát jenom s kytarou je skvělé, ale cítil jsem, že je načase posunout ty písně dál a hrát je živě s bohatějším zvukem a aranžemi. Současnou sestavu považuji asi za nejlepší, co se kolem mých písní kdy sešla. Za pár měsíců jsme dali dohromady několik nových songů a některým starším dodali nový rozměr. Rád bych to bral jako začátek nové kapitoly. Uvidíme, co přinese," říká k pátečnímu koncertu písničkář.

Ústecký Will Eifell zahraje v Národním domě s novou kapelouZdroj: Will EifellKromě Eifella kapelu tvoří Honza Bouma (kytara, zpěv), Marťyn Zeman (baskytara) a Honza Šimánek (bicí). Na konci ledna odehráli v této sestavě první tajný koncert v ústecké oblíbené hospůdce Královka. V Národním domě tak půjde o veřejnou premiéru.

Před Willem Eifellem v Národním domě vystoupí pražská nefolková kapela Čtvrt na Smrt. Ti patří aktuálně mezi čím dál populárnější projekty české nezávislé scény. Jejich hudba v sobě kombinuje folk, punk, alternativní rock i experimentální šanson. V listopadu vyšla jejich poslední deska “Láska. Vždycky”, kterou nahráli v produkci Ondřeje Ježka v kultovním nahrávacím studiu JÁMor.

Koncert Willa Eifella a kapely Čtvrt na Smrt začíná v 19 hodin. Vstupenky jsou k zakoupení na vstupenkyusti.cz za 190 Kč, na místě akce za 240 Kč.