Již třetí rok funguje baseballový klub/kroužek Ústečtí Jestřábi- Ústí Hawks při ZŠ České Mládeže. I přes obtíže spojené s pandemií COVID19 klub neusnul ani během lockdownu, ale probíhal formou online tréninků. Děti se vždy účastnili rády a s nadšením. Proto jsme mohli do jarní sezóny nastoupit nikoli zcela pohybem nedotčení a začít intenzivně trénovat.

Ústečtí Jestřábi vyrazili na první turnaj. | Foto: Martin Bolcha

Během pandemie se též podařilo dokončit logo oddílu, za podpory České Baseballové Asociace jsme pořídili vybavení a to vše byl jen krůček od toho, abychom se zúčastnili prvního regulerního tunaje. Rychle zhotovit dresy, natrénovat maximum co krátký čas po rozvolnění dovolil a sebrat dost odvahy vrhnout se do boje proti již zavedeným celkům. A jedem! Turnaj v Coachballu se konal 12.6.2021 v areálu Joudrs v Praze. Mimochodem právě zde se před dvěma roky konalo mistrovství světa v softballu mužů. A co takový Coachball vlastně je? Je to forma baseballu/softballu, kdy děti do 11 let hrají dle normálních pravidel, ale míč jim nadhazuje lehkým způsobem jejich vlastní trenér-coach. Tak je zajištěn přechod do starších kategorií, kdy se musí hráči již vypořádat s těžkými nadhozy soupeře.