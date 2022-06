Koncert The Boom, kapely založené před lety nadšenými ústeckými hudebníky hrajícími takřka jen hudbu legendární liverpoolské skupiny Beatles, či některých jejich členů, doprovodí tradičně na letním koncertě a během vánočního vystoupení zhruba čtyřicetičlenný „amatérský“, respektive poloprofesionální symfonický orchestr složený z řady profesionálních hudebníků i hudebnic, většinou členů i členek orchestrů divadel anebo ZUŠ ze severu Čech.

Která písně Beatles zde zazní? Jen namátkou All You Need Is Love, Sgt Pepper, With a little help…, Across The Universe, Penny Lane, The Magical Mystery Tour, Eleonor Rigby, Lady Madonna, Here Comes The Sun, Let It Be, Yesterday a mnohé další. To vše do ještě s orchestrem, finále koncertu bude patřit The Boom „jen“ ve čtyřech či pěti hudebnících ze začátků kariéry The Beatles.

S pozdravem Pavel Nepivoda za The Boom and Orchestra a Radek Strnad