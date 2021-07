V pátek nastal čas dodělat rozdělanou střechu u Zugarových a změnit kurz na sever. Ráno se sešla celá parta, která se v noci rozešla. Parta měšťáků spala u rybníka, poštípaní od komárů, zato vykoupaní v luxusní vodě rybníka.

Musela se založit přední strana střechy a pokračovat nahoru a v zadní části dokončit včerejší narychlo dofóliovaný kus.

V 10:48 nás navštívila zajímavá návštěva. Postižené místo navštívil pan premiér Babiš s ministrem Havlíčkem. Šli na protější straně a já nahlas pronesl: "To je dobře, že jste tady, potřebujeme podávat latě."

Pan premiér se zastavil a přes ulici povídá: "Co potřebujete?" Zopakoval jsem mu, že podávat latě. Usmál se a s celou delegací přišel k nám. Nejprve mi podal ruku, pak ministr Havlíček a další. Předseda vlády se nás ptal, co nás trápí, co by bylo vhodné.

Bohužel se v nás trochu vařila krev, protože jsem od včerejšího večera poslouchali všechny ty zvěsti, jak starosta obce Marek Košut pořádně nekomunikuje a víceméně odmítá pomoc. Odmítá ji, i když lidé nic nemají a nikdo jim ani nepřijde pomoci.

Dokonce i záchranné složky minulý čtvrtek museli po obci doprovázet ti kluci z "bunkru ve dřevníku". Do tří do rána chodili s vojáky a hasiči, aby jim ukázali, kde je jaká ulice, či místo.

V obci bylo všechno jinak. Někde byla ulice patrná, jinde to vypadalo na ulici, ale byl to chybějící dům.

Tak jsme to všechno delegaci řekli a nijak jsem si nebrali servítky. Emoce prostě vytryskly jako karlovarské Vřídlo.

Pan premiér ale slíbil, že se to nějak pokusí napravit. My se vrhli do práce, abychom dokončili, co jsme si předsevzali a sice dolaťovat dům. Když se delegace vracela, měli jsme téměř hotovo.

Pak jsem si odešli na oběd, po něm jsme už ale jen se přišli rozloučit s domácími, přáteli z Jaroměře a čekala nás nejemotivnější část celé mise.

Konečně došlo na předání všech darů pro malou holčičku. Předali jsme vše tak, jak jsem to přivezli od vás z Ústí, něco přidali i Radka s Markem Bednářovi, u nichž jsme celé ty dny byli ubytovaní. Za to jim patří velký dík. Měli jsme se u nich jako na wellness.

Dojeli jsme k Řeháčkovým a paní Řeháčková s dcerou, která jen díky shodě okolností nepřišla s tou malou princeznou o život, nám přišly otevřít. Zdržely se totiž u maminky (babičky) a když přišly kroupy, už zůstaly.

Jinak by byly na cestě do toho pekla a nebylo by jim asi záchrany, protože tou dobou by se tak akorát blížily k domovu. Tam ale už přítel bojoval o holý život. Duchaplně se zachránil tím, že se ukryl do technické místnosti bez oken poté, co se třásl celý dům.

Skočil dovnitř a přečkal to peklo. Zmizela střecha, domem proletěl neviditelný zabiják rychlostí zvuku a sebral vše, co se nějak neudrželo.

Statik naštěstí nenařídil demolici. S sebou si ale k babičce donesli jen asi 5 igelitových tašek. Zbytek je rozeset po kraji a nebo na skládce.

Zdroj: Štěpán TóthPředali jsem jim vše a obě nám potvrdily, co je pan starosta za skvělou osobnost. Vyfotili jsme se a vyrazili do Přítluk sbalit, vykoupat a na cestu domů.

Při návratu jsem dostali fotku, jak si malá princezna hned vzala malou panenku, kterou od někoho z vás dostala. Ten dětský smích za to stojí.

Toto celé putování vlastně vzniklo hlavně pro tu malou princeznu a její rodinu. Při celém tom putování jsme snad byli užiteční.

Při cestě jsme se rozhodli, že 12. 7. vyrážíme zase. Prostě jedeme, stůj co stůj. Dáme si trochu odpočinek a vyrazíme. To všechno stojí za to pomoci, i když to je těžké a i silným chlapům to zasklí zrak.

Budete-li chtít s námi, nebo třeba něco poslat dolů na jih, kontaktujte mě na emailové adrese toth@svkul.cz. Napište TORNÁDO POMOC a přidejte ideálně telefonní číslo, nejlépe to, které máte propojené s whatsapp.

Štěpán, Petr a přátelé z Jaroměře a další. A velké poděkování vám všem od paní Řeháčkové s dcerou.

Vše opět zdokumentováno i v galerii. Poslední fotka je ta malá kukačka, šťastná se svou novou panenkou.

Štěpán Tóth a Petr Hofírek