Štěpán Tóth spolu s kolegou Petrem Hofírkem ze Severočeské Vědecké knihovny Ústí nad Labem se vydali pomoci na jih Moravy po děsivém tornádu. Kolegům z knihovny každý den posílá zprávy z místa a podělí se s nimi i s čtenáři Deníku. "Při opravách domů se ztrácí během noci i dne motorové pily, rozbrušovací kotoučové pily i elektrocentrály," napsal ve čtvrtek večer Štěpán Tóth.

Čtvrtek: Štěpán Tóth spolu s kolegou Petrem Hofírkem se jako zaměstnanec Severočeské Vědecké knihovny Ústí nad Labem vydali pomoci na jih Moravy po děsivém tornádu. | Foto: Štěpán Tóth

Než vám popíšu náš třetí den (čtvrtek), ještě se chci krátce vrátit ke středě. Úplně jsem zapomněl na to nejnegativnější, co jsme bohužel potkali. Je to lidský hyenismus.