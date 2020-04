Po necelých pěti měsících, co se ústecká kapela Houpací koně vrátila z Broumovska a ještě týden potom rozmrzala, je jejich živá deska Soulkostel 8 11 2019 venku. Hned teď ji můžete streamovat na vašich oblíbených místech — Spotify, Apple Music nebo třeba Deezeru. Věříme, že v tom uslyšíte to, co tam cejtíme my. Písničky a jeden večer a noc v životě kapely, pro který celý tohle kodrcání stojí za to.

Kapela Houpací koně z Ústí nad Labem při natáčení nového alba. | Foto: Tereza Kunderova

Bylo to takhle: venku vítr a tma, co vás spolkne pár metrů od dveří, ještě než dojdete k prvnímu stromu. Lesní cesta, co se do tý tmy noří, jako kdyby říkala: po mně radši nechoďte a hleďte si svýho. Špičky tmavých smrků proti trochu světlejšímu nebi, jediný světýlko nad vchodem do kostela a pocit, že jste na kraji světa, i když je to nějakých sedmdesát kilometrů od stotisícového Hradce Králové a sto kilometrů od půlmilionové Wroclawi. Pak pod tou bludičkou vejdete do dveří a přímo proti vám dřevěné schody do patra. Do patra v kostele? Tak, patro, vyjdete do něj a ta scenérie jak z bratří Grimmů pokračuje. Rozhlídnout se, očima se chytat různých věcí, podivný směsi tradičního a elegantně ujetýho, jak z dávnejch učebnic kontrakultury, Vokna nebo Živlu.