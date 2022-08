Druhý její člen, zpěvák a basák Honza Novotný k tomu dodává: „Po čase už jsme dostali všech těch nálepek tolik, že tvoří takovou prapodivnou koláž, vlastně pořádně tlustou vrstvu. Ta se buď vlastní vahou odloupne a celý se to zbortí, anebo vznikne úplně nový styl. Ten je ale potřeba zase hned onálepkovat, abychom věděli, co posloucháme, že… A tak pořád dokola. Nebo rovnou šup do nějaký škatulky, aby to neuteklo.“

A kam tedy patří Holborn Stereo, pojmenovaní podle jedné části Londýna? Tedy kapela, co hraje jen vlastní skladby s anglickými texty? „Česky jsem vlastně nikdy nic nenapsal, na anglické hudbě jsem tak nějak dospíval,“ říká Filip. „Ulítával jsem tehdy dost na Oasis, to je fakt. Ale zpětně zjišťuju, že ve stejné době vznikaly i další zajímavé písničky, tak se k tomu tak vracím a znova a zas se starou dobrou Anglií nechávám ovlivňovat. Vybral jsem si Mrože, ale možná jsem měl zvolit Tesaře, nebo jak je to česky v Alence?“

„Jojo, Mrož s kytarou je v Česku dost vzácný zjev“, přitakává Honza. „Proto by naše basa měla znít trochu jinak, než obyčejně, aby se při ní to plaché zvíře nepolekalo. Prý mu nejvíc lahodí tóny hammondek anebo i jiných rockových kláves.“

Holborn Stereo se sami označují za indie nebo alternativní rock, jak je tomu zvykem v USA. „Navíc občas trochu psychedelie? Už jsem na nás zaslechl i škatulku ranní Pink Floyd, i madchester,” ohlíží se Filip. „No, s fotbalem máme málo společného,“ reaguje Honza.

Co od nich uslyšíte? Písničku Lost Above the City se zvukem indického sitár, je inspirovaná filmem Ztraceno v překladu. I skoro nový dvoj - song Beauty Catcher/Chemically Sober, kde se úplně prostřídají nálady. Je mimo jiné o noční cestě z jednoho žižkovského klubu, a o tom, že se prý dá ráno chemicky vystřízlivět. Zahrají i nedávno vydanou, trochu asi pinkfloydovskou Wait For Ages, či ještě divnější If I Were You.Ano s basou à la hammond. To je typický zvuk, tedy i dost dalších zvláštních zvuků.

Přijďte se přesvědčit naživo v pátek 19. srpna do KOLOcafé v Ústí k Labi, na Střekovské nábřeží. Začínají tu od 19 hodin, dřív ještě hrají skvělí kralupští rockoví Don Tichote, kapela na pomezí alternativního rocku, indie, grunge i post - punku s důrazem na reflexivně laděné texty a existenciální tématikou. Zvukově vychází z nezávislé britské a americké hudební scény 90. let. V tomto složení kapela v Ústí ještě nehrála, jen její frontman Jiný Člověk tu v roce 2018 hrál jako nefolkový písničkář na festivalu Malý Hamburk.

Radek Strnad