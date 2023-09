Od 11. do 16. září se ve Francii na jezeře Lac de Madine konal světový pohár v chytání kaprů (neoficiální mistrovství světa). Pětadvacatého ročníku se zúčastnilo 106 tříčlenných týmu z celého světa, nadupanou konkurenci tentokrát pokořili tři borci z Ústí nad Labem - Radek Bis, Karel Račák, Rostislav Masopust. O soutěž byl mimořádný zájem ve sdělovacích prostředcích, prezident soutěže Ross Honey ze společnosti Angling Spirit osobně předával šek, pohár a zajímavé medaile. Na rubu jsou jména všech vítězů.

Ústečtí rybáři přivezli z Francie do České republiky zlaté medaile. | Foto: Miroslav Vlach

V úterý 19. září dva z účastníků (Bis, Račák) odpovídali na otázky Deníku. Třetí, nejmladší člen týmu odjel do Turecka na dovolenou.



Předpokládám, že rybaření máte oba pod kůží, kolikrát jste byli ve Francii?

Bis: Přesné datum, kdy jsem dostal první prut si už nepamatuji, ale bylo do na základce. Jako každý kluk jsem hrál fotbal, závodně jsem dělal volejbal. V Ústí chytám výhradně na Labi, na rybníky nejezdím. Možná, že vás překvapím, ale ryby na jídelníčku nemám. Jsem už zkušený rybář, ve Francii jsem byl podesáté. Všechno začíná losováním pozic, my jsme dostali číslo 96 na malém ostrůvku, kde jsme také nocovali. Je to světová soutěž, konkurence má špičkové vybavení, hodně záleží na štěstí.

Jaká jsou pravidla a jak to celé dopadlo?

Račák: Rybáři obklíčí vodní plochu, rozhodčí určí čas ukončení soutěže, každý má dva pruty. Rozhodující není počet chycených ryb, ale váha tři největších. Součet určuje pořadí. Každý den se pořadí mění, favoritů bylo několik. Já byl ve Francii popáté, nikdy jsem na bedně nebyl. Bylo to opravdu zajímavé, dlouho jsme byli na desátém místě, o výhře rozhodl poslední den. Celkově jsme měli sedm záběrů, skvělí byli především Poláci, vlastně nás zachránil nováček v týmu Rosťa. Byl tam poprvé, ale celé to přetahování rozhodl právě on pár hodin před uzávěrkou.

Výsledky

1. místo ČR - Ústí nad Labem - celková váha ryb - 73,6 kg

2. místo Polsko - celková váha ryb - 72,3 kg

3. místo Polsko - celková váha ryb - 67,8 kg

4. místo Německo

5.místo Anglie



Viděl jsem tabulky, to muselo být do konce pěkné drama. Prý jste měli dostat dvě ceny?

Bis: Je to pravda. Vyhráli jsme jako tým, celková váha ryb byla 73,6 kg, ale Rosťa vyhrál i kategorii nejtěžší ryba (28,3 kg). Stejnou váhu měl i Polák, rozhodoval čas a ten měl příznivější náš kamarád. Bereme to sportovně, proto cenu Rosťa přenechal Polákovi (smích).

Byly tam i nějaké ženy?

Račák: Letos tam ženské družstvo nebylo, ale několik smíšených týmů jsem tam zahlédl. My jsme měli nalevo Maďary, vpravo byli borci z JAR.



Jaké byly ceny?

Bis: Solidní, vyrovnaly manko z předchozích deseti let. Jen pro představu čtenářů, startovné pro tým bylo šedesát tisic korun.

Miroslav Vlach

